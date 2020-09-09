***ETILR* *ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
09.09.2020 18:11
***ETILR******ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
İlgili Şirketler [ALMAD, ETILR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
-
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
5962356
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
5,68
Satıcının Unvanı
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Mehmed Nureddin Çevik/5.962.356
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
1,27
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
1,02-1,52
İşlem Tarihi
10/09/2020
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
Ek
Açıklamalar
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) ortaklarından Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Etiler Gıda) sahibi olduğu Şirketin sermayesinin %5,68'ine tekabül eden 5.962.356 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 1,27 TL fiyatla Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik'e A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla satışı toptan alış satış işlemleri kapsamında 10/09/2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874262
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.100
En Düşük
1.087
18:057,4875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0052
|Açılış
|: 39,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 39,7800
|
7,4983
En Düşük
7,4760
18:058,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0424
|Açılış
|: 13,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,2400
|
8,8643
En Düşük
8,7995
18:056,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,05
|Açılış
|: 6,47
|
|Önceki Kapanış
|: 6,42
|
6,50
En Düşük
6,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,99
|42.754.546
|% 10,00
|
|AYES
|6,82
|453.159
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|18.009.978
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|43.719.127
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|119.653
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.946.100
|% -9,99
|
|ETILR
|3,61
|2.673.913
|% -9,98
|
|DGATE
|11,95
|181.850.516
|% -9,95
|
|RAYSG
|10,98
|43.790.187
|% -9,93
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|TUPRS
|84,85
|1.745.821.759
|% 7,07
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 4,80
|
|AFYON
|4,20
|778.634.634
|% 4,48
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,80
|456.325.524
|% -0,55
|
|AKENR
|2,06
|413.206.004
|% 9,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4852
|7,4855
|% 0,04
|
|Euro
|8,8451
|8,8539
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,6983
|9,7470
|% 0,13
|
|Frank
|8,1639
|8,2131
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9885
|1,9985
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|12,39
|
|Altın Gr.
|469
|469
|3,94
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|0,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DESA
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 385 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.63 ) 1, 006
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, MMCAS, KSTUR, EMNIS, SUMAS, IZTAR, YONGA, TKURU, UZERB, COSMO
-
17:57
SNPAM, MERIT, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
EUKYO, PEGYO, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında