***ETILR* *ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***ETILR******ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [ALMAD, ETILR]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıAltınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)5962356Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)5,68Satıcının UnvanıEtiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıMehmed Nureddin Çevik/5.962.356İşleme Aracılık Edecek KuruluşlarA1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)1,27Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları1,02-1,52İşlem Tarihi10/09/2020İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıEkAçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) ortaklarından Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Etiler Gıda) sahibi olduğu Şirketin sermayesinin %5,68'ine tekabül eden 5.962.356 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 1,27 TL fiyatla Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik'e A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla satışı toptan alış satış işlemleri kapsamında 10/09/2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874262BIST