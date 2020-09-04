***ETILR* *ALMAD*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
04.09.2020 14:39
***ETILR******ALMAD*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler [ALMAD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/09/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağımsız Üyeden Muaf
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
ALTINYAĞ MADENCİLİK ve ENERJİ YATIRIMLARI SAN.ve TİC.A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI / KÖMÜR VE LİNYİT MADENCİLİĞİ
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
105.000.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
5.962.356,75
Beher Pay Fiyatı
1,27
Toplam Tutar
7.572.193,08
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
5,68
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
13,47
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
188,62
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
6.260.474,59
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Belirlenmedi
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Mehmed Nureddin Çevik
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yönetim Kurulu Başkanı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Toptan Satışlar Pazarı Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İşlem toptan satışlar pazarında gerçekleştirildiğinden düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 04.09.2020 tarihinde yaptığı toplantıda
1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih, 52/1034 sayılı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Şirketimizin sahip olduğu, iştirakimiz Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin 105.000.000.-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5,68'sini temsil eden 596.235.675 adet, 5.962.356,75.-TL nominal değerindeki borsada işlem görmeyen paylarının tamamının SPK'nın II.22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19.maddesi gereğince Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı kuruluş ve işleyiş esasları genelgesi kapsamında belirlenen (1 Lot=100 Adet Hisse için) 1,27 TL olarak belirlenen baz fiyattan olmak üzere yönetim kurulu başkanımız Mehmed Nureddin Çevik'e devredilmesine,
2- Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'ne ait ve şirketimizin sahip olduğu 596.235.675 adet, 5.962.356,75.-TL nominal değerindeki paylarının devri için, her bir 0,01.-TL (1 Kuruş) nominal hisse karşılığında belirlenen fiyat olan 0,0127 TL (1 Lot=100 Adet Hisse için 1,27 TL) toplamda 7.572.193,08 TL tutar üzerinden devredilmesine,
3-Şirketimizin sahip olduğu Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. paylarından 596.235.675 adet payın satışı, SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır.
A)SPK (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirme
Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'nin, Önemli Nitelikli İşlemler başlıklı 4. maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ile ve Önemlilik Ölçütü başlıklı 6. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde
a)İşleme Konu Mal Varlığının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Kayıtlı Değerinin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Varlık (Aktif) Toplamına Oranının: % 13,47 olduğu,
b)İşlem Tutarının Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki 6 aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak hesaplanan Ortaklık Değerine Oranının:
% 44,36 olduğu,
c)Devredilecek Mal Varlığı Unsurunun Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Elde Edilen Gelire Katkısının, Son Yıllık Finansal Tablolarındaki Gelirlere Oranının: olmadığı, tespit edilmiştir.
Hesaplanan oranların %50'den fazla olmaması nedeniyle, II.23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne göre önemlilik ölçütünü sağlamadığı, dolayısıyla işlemin önemli nitelikte işlem sayılmadığı tespit edilmiştir.
B)SPK (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde değerlendirme
Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde "İşleme konu varlığın pay olması ve söz konusu payların devrinin borsada gerçekleştirilmesi durumunda ayrıca değerleme raporu aranmaz" hükmü gereğince işlem Borsanın Toptan Satışlar Pazarında gerçekleştirileceğinden değerleme raporu yaptırılmamıştır.
C)Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-26.1) Pay Alım Teklifi Tebliği çerçevesinde değerlendirme
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-26.1) Pay Alım Teklifi Tebliğinin 14-(1/ç) maddesi kapsamında söz konusu paylar için Pay Alım Teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı tespit edilmiştir,
Yukarıdaki değerlendirmeler çerçevesinde söz konusu payların satış işleminin Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'ne göre önemli nitelikte işlem olmadığına, Pay Alım Teklifi Tebliğine göre Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü doğurmadığına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873304
BIST