***ETILR* *ALMAD*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***ETILR******ALMAD*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [ALMAD]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/09/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağımsız Üyeden MuafSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıALTINYAĞ MADENCİLİK ve ENERJİ YATIRIMLARI SAN.ve TİC.A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuMADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI / KÖMÜR VE LİNYİT MADENCİLİĞİSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi105.000.000İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı5.962.356,75Beher Pay Fiyatı1,27Toplam Tutar7.572.193,08Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)5,68Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)13,47İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)188,62Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı6.260.474,59Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiBelirlenmediVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıMehmed Nureddin ÇevikKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYönetim Kurulu BaşkanıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiToptan Satışlar Pazarı Kuruluş ve İşleyiş Esasları GenelgesiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİşlem toptan satışlar pazarında gerçekleştirildiğinden düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 04.09.2020 tarihinde yaptığı toplantıda1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih, 52/1034 sayılı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Şirketimizin sahip olduğu, iştirakimiz Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin 105.000.000.-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5,68'sini temsil eden 596.235.675 adet, 5.962.356,75.-TL nominal değerindeki borsada işlem görmeyen paylarının tamamının SPK'nın II.22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19.maddesi gereğince Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı kuruluş ve işleyiş esasları genelgesi kapsamında belirlenen (1 Lot=100 Adet Hisse için) 1,27 TL olarak belirlenen baz fiyattan olmak üzere yönetim kurulu başkanımız Mehmed Nureddin Çevik'e devredilmesine,2- Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'ne ait ve şirketimizin sahip olduğu 596.235.675 adet, 5.962.356,75.-TL nominal değerindeki paylarının devri için, her bir 0,01.-TL (1 Kuruş) nominal hisse karşılığında belirlenen fiyat olan 0,0127 TL (1 Lot=100 Adet Hisse için 1,27 TL) toplamda 7.572.193,08 TL tutar üzerinden devredilmesine,3-Şirketimizin sahip olduğu Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. paylarından 596.235.675 adet payın satışı, SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır.A)SPK (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirmeÖnemli Nitelikte İşlemler Tebliği'nin, Önemli Nitelikli İşlemler başlıklı 4. maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ile ve Önemlilik Ölçütü başlıklı 6. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesindea)İşleme Konu Mal Varlığının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Kayıtlı Değerinin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Varlık (Aktif) Toplamına Oranının: % 13,47 olduğu,b)İşlem Tutarının Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki 6 aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak hesaplanan Ortaklık Değerine Oranının:% 44,36 olduğu,c)Devredilecek Mal Varlığı Unsurunun Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Elde Edilen Gelire Katkısının, Son Yıllık Finansal Tablolarındaki Gelirlere Oranının: olmadığı, tespit edilmiştir.Hesaplanan oranların %50'den fazla olmaması nedeniyle, II.23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne göre önemlilik ölçütünü sağlamadığı, dolayısıyla işlemin önemli nitelikte işlem sayılmadığı tespit edilmiştir.B)SPK (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde değerlendirmeKurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde "İşleme konu varlığın pay olması ve söz konusu payların devrinin borsada gerçekleştirilmesi durumunda ayrıca değerleme raporu aranmaz" hükmü gereğince işlem Borsanın Toptan Satışlar Pazarında gerçekleştirileceğinden değerleme raporu yaptırılmamıştır.C)Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-26.1) Pay Alım Teklifi Tebliği çerçevesinde değerlendirmeSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-26.1) Pay Alım Teklifi Tebliğinin 14-(1/ç) maddesi kapsamında söz konusu paylar için Pay Alım Teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı tespit edilmiştir,Yukarıdaki değerlendirmeler çerçevesinde söz konusu payların satış işleminin Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'ne göre önemli nitelikte işlem olmadığına, Pay Alım Teklifi Tebliğine göre Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü doğurmadığına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873304BIST