***ETILR* *ALMAD*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2021 17:35
***ETILR******ALMAD*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 24.05.2021 tarihinde yaptığı toplantıda 1-Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan 449 000 8285 Vergi Kimlik numaralı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen ...... T.C. kimlik numaralı Mehmed Nureddin Çevik'in istifasının kabul edilmesine, 2-İstifası kabul edilen üyenin yerine şirket ortaklarından T.C. uyruklu, ..... T.C. kimlik numaralı .....adresinde ikamet eden Mehmet Hilmi Soylu'nun ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, 3- Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan 449 000 8285 Vergi Kimlik numaralı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen ..... T.C. kimlik numaralı Mehmed Nureddin Çevik'in imza yetkisinin sonlandırılmasına, 4-Yeni atanan T.C. uyruklu, .... T.C. kimlik numaralı .....adresinde ikamet eden Mehmet Hilmi Soylu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına ve T.C. uyruklu, ..... T.C. kimlik numaralı, ......adresinde ikamet eden Birol Yenal Pehlivan ile birlikte müştereken temsile yetkili kılınmasına, İşbu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü bildirilerek tescil ettirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937525
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.454
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|Önceki Kapanış
|: 1.452
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1.458
En Düşük
1.442
18:058,3940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0214
|Açılış
|: 8,3800
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|Önceki Kapanış
|: 8,3750
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8,4355
En Düşük
8,3755
18:0510,2592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 10,2200
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|Önceki Kapanış
|: 10,1800
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10,2867
En Düşük
10,2161
18:05508,26
En Yüksek
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|: -0,16%
|| -0,82
|Açılış
|: 508,26
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|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|42,90
|113.807.028
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|18.712.292
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.153.007
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|28.065.495
|% 9,96
|
|BASCM
|14,27
|1.039.854
|% 9,94
|
|DERHL
|8,12
|22.789.211
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|182.204.616
|% -9,95
|
|SAYAS
|28,00
|38.354.459
|% -9,21
|
|FRIGO
|22,46
|38.138.925
|% -7,95
|
|ISBIR
|8.097,30
|4.466.079
|% -7,08
|
|GARAN
|8,08
|1.346.208.275
|% -0,98
|
|EREGL
|19,23
|823.101.746
|% 2,78
|
|KRDMD
|8,03
|756.061.192
|% 0,00
|
|ASELS
|15,39
|747.155.692
|% 1,58
|
|FENER
|33,46
|740.773.031
|% 6,49
|
|GARAN
|8,08
|1.346.208.275
|% -0,98
|
|KARSN
|5,04
|719.152.219
|% 4,13
|
|TSKB
|1,40
|199.334.118
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,16
|298.409.914
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,98
|251.639.996
|% 1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3877
|8,3940
|% -0,25
|
|Euro
|10,2495
|10,2592
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,8416
|11,9010
|% -0,26
|
|Frank
|9,3170
|9,3732
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2312
|2,2423
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,74
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,03
|
|B. Petrol
|68,37
|68,37
|2,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVISA
Yüzde 4.40 oranında artışla 19.00 lira fiyatla işlem gören hissede 227, 716 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 55 artarak (% 0.50 ) 1, 529
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EREGL, TRKCM
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17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 13, 785.00 milyon TL de
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17:58MERKO
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 761, 889 adet işlem