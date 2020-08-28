***ETILR* *AVGYO* *FORMT* *IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.08.2020 09:11
***ETILR******AVGYO******FORMT******IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AVGYO, ETILR, FORMT, IHYAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871506
BIST
18:051.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
0
En Düşük
0
18:057,3481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0090
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3783
En Düşük
7,3321
18:058,7168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0157
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7472
En Düşük
8,6699
18:05459,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,14
|Açılış
|: 459,02
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
460,11
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|4,12
|2.423.098
|% 130,53
|
|BLCYT
|7,36
|1.811.188
|% 51,23
|
|CCOLA
|43,30
|14.105.876
|% 0,00
|
|KERVN
|0,40
|196.578
|% 0,00
|
|AFYON
|3,92
|197.535.948
|% 0,00
|
|AFYON
|3,92
|197.535.948
|% 0,00
|
|ANELE
|5,56
|10.408.815
|% 0,00
|
|ASELS
|16,93
|318.704.935
|% 0,00
|
|BRYAT
|86,75
|4.239.809
|% 0,00
|
|CCOLA
|43,30
|14.105.876
|% 0,00
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 0,00
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% 0,00
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3395
|7,3481
|% -0,12
|
|Euro
|8,7095
|8,7168
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7152
|9,7639
|% 0,46
|
|Frank
|8,0751
|8,1237
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9524
|1,9622
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|14,86
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,30
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,04
|
|B. Petrol
|45,64
|45,64
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 94 artarak (% 0.32 ) 1, 250
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, SKBNK
-
17:58XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 13, 725.00 milyon TL de
-
17:57ZOREN
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 972, 819 adet işlem
-
17:56AKMGY
Yüzde 4.17 oranında artışla 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 837 adet işlem