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***ETILR* *BALAT* *TKFEN* *ISCTR* *AKBNK* *TMPOL* *AKSGY* *PSDTC* *PEKGY* *BRKO* *SODSN* *NIBAS* *YKBNK* *ESEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem

15.10.2020 17:47
GÜNCEL HABERLER



***ETILR******BALAT******TKFEN******ISCTR******AKBNK******TMPOL******AKSGY******PSDTC******PEKGY******BRKO******SODSN******NIBAS******YKBNK******ESEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi Dönüşüm
İlgili Şirketler AKBNK, AKSGY, BALAT, BRKO, ESEN, ETILR, NIBAS, PEKGY, PSDTC, SODSN, TKFEN, TMPOL, ISCTR, YKBNK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AKBNK 1 AKBANK T.A.S. E ÜMIT AKAR 130.273,000
AKSGY 2 AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E RAGIP NAYIR 4.300,096
BALAT 3 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E ERTUGRUL ÇAGLAR 12.600,000
BALAT 4 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E TURGAY ÇAGLAR 16.800,000
BRKO 5 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E YUNUS AKINCI 15.639,270
ESEN 6 ESENBOGA ELEKTRIK ÜRETIM A.S. E SAHIBE YALÇINKAYA 43,000
ETILR 7 ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. E SÜKRAN ERDENAY 4.047,000
ISCTR 8 TÜRKIYE IS BANKASI A.S. C GRUBU E ÜMIT AKAR 60.000,000
NIBAS 9 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E GÜVENÇ YALÇINKAYA 120,000
PEKGY 10 PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E GÜVENÇ YALÇINKAYA 78.986,000
PSDTC 11 PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. E RAGIP NAYIR 5.000,000
SODSN 12 SODAS SODYUM SANAYI A.S. E ALIYE BANU TANYELOGLU 2.000,000
TKFEN 13 TEKFEN HOLDING A.S. E ÜMIT AKAR 40.000,000
TMPOL 14 TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. E RAGIP NAYIR 5.000,000
YKBNK 15 YAPI VE KREDI BANKASI A.S. E ÜMIT AKAR 200.000,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882002


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CEOEM 8,14 93.571.222 % 10,00  
AVOD 9,90 103.819.285 % 10,00  
FMIZP 129,80 33.669.768 % 10,00  
EUYO 3,41 1.686.883 % 10,00  
RAYSG 18,26 7.906.782 % 10,00  
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Dolar 7,9362 7,9424 % 0,40  
Euro 9,2918 9,3008 % 0,10  
Sterlin 10,2112 10,2624 % -0,49  
Frank 8,6479 8,7000 % 0,27  
Riyal 2,1108 2,1214 % 0,40  
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17:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 -1,94  
Altın Gr. 484 484 0,68  
Cumhuriyet 3.204 3.252 -12,00  
Tam 3.186 3.265 -16,34  
Yarım 1.540 1.579 -7,91  
Çeyrek 772 790 -3,95  
Gümüş.Ons 23,91 23,95 -0,35  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 -0,08  
B. Petrol 42,11 42,11 -1,21  
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