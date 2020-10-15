***ETILR* *BALAT* *TKFEN* *ISCTR* *AKBNK* *TMPOL* *AKSGY* *PSDTC* *PEKGY* *BRKO* *SODSN* *NIBAS* *YKBNK* *ESEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem









***ETILR******BALAT******TKFEN******ISCTR******AKBNK******TMPOL******AKSGY******PSDTC******PEKGY******BRKO******SODSN******NIBAS******YKBNK******ESEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi Dönüşümİlgili Şirketler AKBNK, AKSGY, BALAT, BRKO, ESEN, ETILR, NIBAS, PEKGY, PSDTC, SODSN, TKFEN, TMPOL, ISCTR, YKBNKSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AKBNK 1 AKBANK T.A.S. E ÜMIT AKAR 130.273,000AKSGY 2 AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E RAGIP NAYIR 4.300,096BALAT 3 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E ERTUGRUL ÇAGLAR 12.600,000BALAT 4 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E TURGAY ÇAGLAR 16.800,000BRKO 5 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E YUNUS AKINCI 15.639,270ESEN 6 ESENBOGA ELEKTRIK ÜRETIM A.S. E SAHIBE YALÇINKAYA 43,000ETILR 7 ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. E SÜKRAN ERDENAY 4.047,000ISCTR 8 TÜRKIYE IS BANKASI A.S. C GRUBU E ÜMIT AKAR 60.000,000NIBAS 9 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E GÜVENÇ YALÇINKAYA 120,000PEKGY 10 PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E GÜVENÇ YALÇINKAYA 78.986,000PSDTC 11 PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. E RAGIP NAYIR 5.000,000SODSN 12 SODAS SODYUM SANAYI A.S. E ALIYE BANU TANYELOGLU 2.000,000TKFEN 13 TEKFEN HOLDING A.S. E ÜMIT AKAR 40.000,000TMPOL 14 TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. E RAGIP NAYIR 5.000,000YKBNK 15 YAPI VE KREDI BANKASI A.S. E ÜMIT AKAR 200.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882002BIST