***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.09.2020 10:23
***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (ETILR.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca ETILR.R sırasının alt fiyat değişme sınırı %50'den %75'e genişletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873064
BIST
13:091.080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.078
13:097,4376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0549
|Açılış
|: 7,4560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4387
En Düşük
7,3591
13:098,7975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0436
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8068
En Düşük
8,7171
13:09461,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,53
|Açılış
|: 461,75
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler13:09
|HATEK
|11,77
|10.873.895
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.258.553
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|21.704.613
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.067.223
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|228.314.515
|% 9,99
|
|KENT
|458,50
|1.245.745
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|2.866.753
|% -9,97
|
|ISKUR
|299.999,90
|300.000
|% -9,91
|
|AYCES
|47,00
|48.114
|% -9,62
|
|RODRG
|2,83
|473.523
|% -8,41
|
|ASELS
|16,94
|713.554.290
|% 2,05
|
|GSRAY
|3,76
|481.950.366
|% 8,05
|
|TSPOR
|5,89
|430.615.865
|% 6,51
|
|GARAN
|6,79
|403.788.105
|% -0,88
|
|BJKAS
|3,64
|392.409.025
|% 6,74
|
|GSRAY
|3,76
|481.950.366
|% 8,05
|
|EKGYO
|1,73
|218.895.971
|% -2,26
|
|BJKAS
|3,64
|392.409.025
|% 6,74
|
|IHLAS
|0,85
|74.227.421
|% -3,41
|
|KRDMD
|2,89
|242.016.983
|% -1,70
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4334
|7,4376
|% 0,74
|
|Euro
|8,7919
|8,7975
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,8467
|9,8961
|% 0,20
|
|Frank
|8,1275
|8,1764
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9768
|1,9867
|% 0,74
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-11,64
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|7,00
|
|Tam
|3.055
|3.132
|0,88
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|0,42
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,21
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,76
|43,76
|-0,67
|