***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.09.2020 11:06
***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ETILR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (ETILR.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik fiyatının sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca ETILR.R sırasının alt fiyat değişme sınırı %50'den %75'e genişletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873887
BIST
15:291.088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -8,45
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:297,4870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0326
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:298,8369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0261
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:29461,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,49
|Açılış
|: 461,83
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:27
|DITAS
|36,30
|3.713.249
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.377.719
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.866.551
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|208.147
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|128.569.800
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.151.149
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.374.259
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,28
|1.028.578.374
|% 8,08
|
|TSPOR
|6,32
|776.481.756
|% 6,76
|
|FENER
|44,66
|611.377.822
|% 9,68
|
|BJKAS
|3,92
|588.527.647
|% 7,10
|
|RTALB
|58,55
|436.056.911
|% -1,93
|
|GSRAY
|4,28
|1.028.578.374
|% 8,08
|
|EKGYO
|1,80
|430.041.126
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,92
|588.527.647
|% 7,10
|
|TSPOR
|6,32
|776.481.756
|% 6,76
|
|IHLAS
|0,93
|109.176.312
|% 1,09
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4832
|7,4875
|% 0,44
|
|Euro
|8,8296
|8,8339
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,7335
|9,7823
|% -0,49
|
|Frank
|8,1271
|8,1760
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9895
|1,9995
|% 0,45
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-10,60
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|-6,00
|
|Tam
|3.053
|3.129
|-6,93
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|-3,36
|
|Çeyrek
|740
|757
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,54
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|40,39
|40,39
|-1,63
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 25 kaybederek (% -0.91 ) 1, 221
-
15:36
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GSRAY, EKGYO, BJKAS
-
15:36XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 7, 809.00 milyon TL de
-
15:36INTEM
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 18.11 lira fiyatla işlem gören hissede 726, 371 adet işlem
-
15:35AKYHO
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 799, 412 adet işlem