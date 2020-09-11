***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.09.2020 09:36
***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (ETILR.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca ETILR.R sırasının alt fiyat değişme sınırı %50'den %75'e genişletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874557
BIST
12:341.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
12:347,4697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4719
En Düşük
7,4368
12:348,8696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0642
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8696
En Düşük
8,7908
12:34467,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,85
|Açılış
|: 467,02
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,36
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler12:32
|DNISI
|6,82
|2.002.066
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.506,40
|245.543
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|97.066
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|598.826
|% 10,00
|
|LKMNH
|11,78
|70.620.125
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,88
|11.309.249
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|5.949.609
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|6.060.835
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|4.662.247
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|233.856
|% -9,66
|
|THYAO
|10,95
|537.152.015
|% 1,77
|
|PETKM
|4,22
|427.133.746
|% -0,94
|
|SKBNK
|1,54
|380.014.902
|% 1,99
|
|IHLGM
|1,53
|379.020.200
|% 5,52
|
|PGSUS
|47,50
|344.731.939
|% 3,26
|
|IHLGM
|1,53
|379.020.200
|% 5,52
|
|SKBNK
|1,54
|380.014.902
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,07
|244.417.806
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|237.086.480
|% 3,20
|
|PETKM
|4,22
|427.133.746
|% -0,94
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4671
|7,4694
|% 0,28
|
|Euro
|8,8629
|8,8689
|% 0,72
|
|Sterlin
|9,5197
|9,5675
|% 0,08
|
|Frank
|8,1836
|8,2329
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9849
|1,9949
|% 0,26
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-1,77
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,66
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.082
|3.159
|-19,38
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,38
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|-0,00
|
Seans Raporu
12:32
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