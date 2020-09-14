***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.09.2020 09:40
***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (ETILR.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca ETILR.R sırasının alt fiyat değişme sınırı %50'den %75'e genişletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874863
BIST
11:011.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:017,4941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:018,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0433
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8450
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:01468,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,60
|Açılış
|: 468,83
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler10:59
|GRNYO
|2,75
|27.763.030
|% 10,00
|
|MERKO
|3,85
|38.666.160
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|23.735.512
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|VERUS
|36,42
|35.854.645
|% -7,52
|
|CRDFA
|5,03
|13.690.183
|% -7,20
|
|DAGI
|10,78
|754.504
|% -4,18
|
|PETKM
|4,36
|380.237.010
|% 2,59
|
|IHLAS
|1,08
|249.108.020
|% 0,93
|
|FENER
|39,92
|225.711.778
|% 0,05
|
|KRDMD
|3,09
|156.730.814
|% 0,65
|
|PGSUS
|49,04
|156.481.396
|% 1,36
|
|IHLAS
|1,08
|249.108.020
|% 0,93
|
|PETKM
|4,36
|380.237.010
|% 2,59
|
|IHLGM
|1,51
|99.137.610
|% -2,58
|
|KRDMD
|3,09
|156.730.814
|% 0,65
|
|ODAS
|2,62
|128.015.981
|% -0,76
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4938
|7,4962
|% 0,32
|
|Euro
|8,8943
|8,9014
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,5992
|9,6473
|% 0,69
|
|Frank
|8,2225
|8,2721
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9920
|2,0020
|% 0,29
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,36
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,07
|
|B. Petrol
|39,83
|39,83
|0,00
|