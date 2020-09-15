***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.09.2020 09:24
***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (ETILR.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca ETILR.R sırasının alt fiyat değişme sınırı %50'den %75'e genişletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875038
BIST
10:461.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,54
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:467,4947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:468,9055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0179
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:46472,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,59
|Açılış
|: 472,36
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:46
|CRFSA
|12,32
|3.242.920
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|837.589
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|41.177.429
|% -9,99
|
|LKMNH
|11,68
|51.062.900
|% -9,81
|
|TSPOR
|4,96
|18.669.078
|% -9,49
|
|BJKAS
|3,37
|17.908.337
|% -8,92
|
|KRDMD
|3,13
|493.066.520
|% -0,63
|
|SISE
|6,41
|198.666.636
|% -0,31
|
|VAKKO
|6,20
|91.721.031
|% 0,16
|
|PETUN
|23,30
|80.334.516
|% 8,07
|
|BIMAS
|71,45
|80.302.557
|% 1,64
|
|KRDMD
|3,13
|493.066.520
|% -0,63
|
|SKBNK
|1,47
|78.243.964
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,07
|52.149.958
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,84
|69.544.958
|% 0,55
|
|DOHOL
|2,22
|74.995.638
|% 3,26
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4899
|7,4947
|% 0,14
|
|Euro
|8,9019
|8,9055
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,6057
|9,6538
|% 0,23
|
|Frank
|8,2289
|8,2785
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9908
|2,0008
|% 0,09
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|5,34
|
|Altın Gr.
|472
|473
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|39,41
|39,41
|-0,20
|