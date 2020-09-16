***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.09.2020 09:27
***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (ETILR.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca ETILR.R sırasının alt fiyat değişme sınırı %50'den %75'e genişletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875218
BIST
10:441.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,00
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.112
10:447,5001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4788
10:448,8973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8973
En Düşük
8,8600
10:44473,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,88
|Açılış
|: 473,59
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,99
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:44
|VAKFN
|4,02
|6.614.175
|% 1.162,19
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|56.471.751
|% -9,99
|
|SODSN
|15,50
|107.601
|% -7,90
|
|TSPOR
|4,56
|17.434.692
|% -7,69
|
|LKMNH
|12,40
|11.483.304
|% -7,12
|
|SASA
|17,32
|285.743.114
|% 6,45
|
|PETKM
|4,40
|190.070.704
|% 0,00
|
|SISE
|6,38
|157.391.543
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,10
|138.975.963
|% -0,32
|
|ECILC
|6,95
|110.754.472
|% 0,87
|
|IHLAS
|1,08
|69.965.136
|% 2,86
|
|KRDMD
|3,10
|138.975.963
|% -0,32
|
|PETKM
|4,40
|190.070.704
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|46.428.122
|% -0,55
|
|SISE
|6,38
|157.391.543
|% 0,47
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4972
|7,5001
|% 0,14
|
|Euro
|8,8939
|8,8973
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,6321
|9,6804
|% 0,04
|
|Frank
|8,2364
|8,2861
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9932
|2,0032
|% 0,09
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|10,20
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,65
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|0,74
|
Seans Raporu
10:44
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10:53XU100
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PGSUS, ARCLK
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10:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 3 artarak (% 0.23 ) 1, 022