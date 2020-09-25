***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.09.2020 09:18
***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/10/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876625
BIST
12:001.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 13,08
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
12:007,5794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0460
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
12:008,8353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0679
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
12:00455,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,59
|Açılış
|: 455,38
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler12:00
|MERKO
|9,02
|32.474.042
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.989.504
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.358.886
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|19.249.811
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|9.127.435
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,53
|108.423.326
|% -8,90
|
|GARAN
|7,32
|1.518.255.257
|% 4,42
|
|ASELS
|17,23
|557.873.726
|% 1,53
|
|AKBNK
|5,18
|381.828.430
|% 2,78
|
|ODAS
|2,68
|300.788.193
|% 2,29
|
|VAKBN
|4,22
|271.420.610
|% 1,93
|
|GARAN
|7,32
|1.518.255.257
|% 4,42
|
|ODAS
|2,68
|300.788.193
|% 2,29
|
|HURGZ
|2,06
|210.475.839
|% -6,36
|
|IHLGM
|1,49
|141.976.462
|% -3,87
|
|YKBNK
|2,17
|177.985.741
|% 2,84
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5752
|7,5794
|% -0,60
|
|Euro
|8,8275
|8,8353
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,6318
|9,6801
|% -0,58
|
|Frank
|8,1328
|8,1818
|% -0,75
|
|Riyal
|2,0117
|2,0218
|% -0,75
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|3,15
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|3.040
|3.086
|-4,00
|
|Tam
|3.024
|3.100
|-2,99
|
|Yarım
|1.461
|1.500
|-1,45
|
|Çeyrek
|733
|750
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,65
|5,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|0,28
|
Seans Raporu
12:00
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