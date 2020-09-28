***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.09.2020 09:12
***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/10/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876862
BIST
18:051.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
0
En Düşük
0
18:057,7301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0719
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
18:058,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0826
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
18:05462,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,68
|Açılış
|: 462,17
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LKMNH
|10,71
|13.626.970
|% 4,18
|
|GLYHO
|4,43
|288.613.014
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,74
|91.246.305
|% 0,00
|
|THYAO
|10,46
|412.074.928
|% 0,00
|
|VKGYO
|3,50
|261.986.650
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,43
|288.613.014
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,74
|91.246.305
|% 0,00
|
|THYAO
|10,46
|412.074.928
|% 0,00
|
|VKGYO
|3,50
|261.986.650
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 0,00
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 0,00
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 0,00
|
|ASELS
|17,22
|1.267.988.752
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,10
|773.625.802
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,30
|727.306.741
|% 0,00
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 0,00
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 0,00
|
|ODAS
|2,69
|671.735.567
|% 0,00
|
|AKENR
|2,06
|513.344.168
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7242
|7,7301
|% 0,94
|
|Euro
|8,9807
|8,9898
|% 0,93
|
|Sterlin
|9,8470
|9,8963
|% 1,18
|
|Frank
|8,2920
|8,3420
|% 0,96
|
|Riyal
|2,0555
|2,0658
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-0,42
|
|Altın Gr.
|461
|461
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,61
|5,62
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,39
|