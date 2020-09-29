***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.09.2020 09:14
***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/10/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877125
BIST
11:271.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
11:277,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0479
|Açılış
|: 7,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7776
11:279,1700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0659
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1700
En Düşük
9,0696
11:27474,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,33
|Açılış
|: 474,58
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler11:27
|YAPRK
|53,35
|417.837
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.193.232
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.771.891
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,30
|374.180
|% 10,00
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|AYCES
|82,90
|7.040.498
|% -9,79
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|ARMDA
|62,55
|7.460.916
|% -6,64
|
|SISE
|7,62
|1.638.391.292
|% -1,93
|
|GARAN
|7,05
|357.029.912
|% 0,86
|
|TRKCM
|4,93
|306.162.102
|% -3,33
|
|ODAS
|2,79
|304.910.891
|% 2,57
|
|SODA
|8,47
|246.850.349
|% -3,20
|
|SISE
|7,62
|1.638.391.292
|% -1,93
|
|ODAS
|2,79
|304.910.891
|% 2,57
|
|CEMAS
|1,72
|165.996.947
|% 4,24
|
|TRKCM
|4,93
|306.162.102
|% -3,33
|
|KRDMD
|3,31
|183.599.889
|% 2,16
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8461
|7,8485
|% 0,61
|
|Euro
|9,1638
|9,1700
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,0687
|10,1192
|% 0,83
|
|Frank
|8,4563
|8,5073
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0845
|2,0949
|% 0,47
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|1,07
|
|Altın Gr.
|474
|475
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,00
|
|B. Petrol
|42,53
|42,53
|-0,34
|
Seans Raporu
11:27
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11:38DYOBY
Yüzde 4.71 oranında artışla 7.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 742, 316 adet işlem
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11:37OSMEN
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11:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 39 artarak (% 0.14 ) 1, 028
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11:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, RODRG, BRKO, EMNIS, ARTI, ORMA, SUMAS, KERVN, ATSYH, DARDL
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11:35
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