***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.10.2020 09:35
***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ETILR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/10/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877887
BIST
12:161.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
12:167,7642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7252
12:169,0957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
12:16476,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,59
|Açılış
|: 476,12
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:16
|YAPRK
|70,95
|5.831.565
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.072.380
|% 10,00
|
|VANGD
|7,60
|12.149.087
|% 9,99
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|531.546
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|SISE
|7,12
|1.108.442.338
|% 3,04
|
|KRDMD
|3,45
|581.228.718
|% 1,17
|
|ASELS
|18,64
|542.050.055
|% 0,59
|
|GARAN
|7,15
|537.368.131
|% 0,42
|
|TURSG
|6,10
|317.688.032
|% 0,99
|
|KRDMD
|3,45
|581.228.718
|% 1,17
|
|SISE
|7,12
|1.108.442.338
|% 3,04
|
|HURGZ
|2,20
|233.240.606
|% -9,84
|
|GARAN
|7,15
|537.368.131
|% 0,42
|
|ODAS
|2,83
|195.922.945
|% 1,43
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7560
|7,7642
|% 0,23
|
|Euro
|9,0832
|9,0957
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,0114
|10,0617
|% 0,65
|
|Frank
|8,3854
|8,4359
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0623
|2,0726
|% 0,21
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|1,98
|
|Altın Gr.
|475
|476
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.147
|3.195
|5,00
|
|Tam
|3.132
|3.211
|7,07
|
|Yarım
|1.514
|1.553
|3,42
|
|Çeyrek
|759
|777
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,02
|
|B. Petrol
|39,70
|39,70
|-1,23
|
Seans Raporu
12:16
daha fazla
-
12:26PRKAB
Yüzde 5.73 oranında artışla 10.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 549, 674 adet işlem
-
12:25DYOBY
Yüzde 4.88 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 094, 412 adet işlem
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TAVHL, ARCLK
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, MGROS, DOHOL
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 11 artarak (% 0.30 ) 1, 050