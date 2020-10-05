***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.10.2020 09:04
***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/10/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878147
BIST
11:481.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,78
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.156
En Düşük
1.151
11:487,7453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0127
|Açılış
|: 7,7460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7840
En Düşük
7,7213
11:489,1078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0112
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1370
En Düşük
9,0574
11:48471,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,47
|Açılış
|: 471,40
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
475,25
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler11:47
|ALCAR
|157,30
|32.996.417
|% 10,00
|
|VANGD
|8,36
|6.113.060
|% 10,00
|
|DOBUR
|22,00
|17.468
|% 10,00
|
|MERKO
|15,97
|59.490.295
|% 9,99
|
|BRYAT
|193,70
|26.487.780
|% 9,99
|
|TKURU
|754,60
|415.785
|% -10,00
|
|COSMO
|8,37
|361.827
|% -10,00
|
|MERIT
|91,30
|346.757
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,00
|512.556
|% -9,91
|
|UTPYA
|15,66
|14.524.006
|% -7,83
|
|SISE
|7,07
|402.097.100
|% 0,43
|
|KRDMD
|3,50
|365.230.232
|% 1,74
|
|ASELS
|18,60
|312.511.251
|% 1,09
|
|GARAN
|7,17
|306.499.807
|% 0,84
|
|THYAO
|10,75
|261.226.004
|% 1,22
|
|KRDMD
|3,50
|365.230.232
|% 1,74
|
|IHLAS
|1,08
|102.662.288
|% 1,89
|
|GSDHO
|2,22
|171.480.817
|% 4,23
|
|POLHO
|3,26
|254.708.498
|% 2,19
|
|ODAS
|2,95
|218.071.276
|% 1,03
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7419
|7,7480
|% -0,13
|
|Euro
|9,0930
|9,1072
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,9939
|10,0440
|% -0,13
|
|Frank
|8,3965
|8,4471
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0563
|2,0666
|% -0,28
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-1,46
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|-3,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|-0,42
|
|Yarım
|1.510
|1.550
|-0,20
|
|Çeyrek
|758
|775
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,98
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|0,95
|