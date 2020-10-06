***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.10.2020 09:09
***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/10/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878410
BIST
10:241.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.165
10:247,7579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7677
En Düşük
7,7419
10:249,1452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1686
En Düşük
9,1224
10:24476,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,21
|Açılış
|: 476,54
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,96
BIST En Aktif Hisseler10:24
|YAPRK
|85,80
|1.328.441
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|43.242.008
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|226.853
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|ISBIR
|2.660,10
|532.020
|% -7,71
|
|GARAN
|7,25
|340.291.750
|% 0,97
|
|SISE
|6,98
|294.129.467
|% -0,57
|
|ODAS
|3,04
|99.200.862
|% 0,66
|
|TURSG
|6,16
|97.801.272
|% 1,32
|
|TKNSA
|8,86
|82.193.107
|% 9,93
|
|GARAN
|7,25
|340.291.750
|% 0,97
|
|SISE
|6,98
|294.129.467
|% -0,57
|
|BSOKE
|2,15
|71.949.982
|% 1,90
|
|ODAS
|3,04
|99.200.862
|% 0,66
|
|SKBNK
|1,67
|32.567.049
|% 1,21
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7538
|7,7579
|% -0,09
|
|Euro
|9,1370
|9,1452
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,0287
|10,0790
|% -0,21
|
|Frank
|8,4366
|8,4874
|% -0,17
|
|Riyal
|2,0598
|2,0701
|% -0,19
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,08
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,36
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|0,35
|