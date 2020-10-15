***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.10.2020 09:11
***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.BE (Kaydi Pay, Miktar: 102.260,95 TL nominal, Aracı:TRA, Kapanış Tarihi : 16.10.2020) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881868
BIST
10:291.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.186
10:297,9213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9337
En Düşük
7,9004
10:299,3091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0173
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3384
En Düşük
9,2808
10:29483,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,37
|Açılış
|: 483,29
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler10:29
|EUYO
|3,41
|1.190.786
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.943,90
|459.248
|% 10,00
|
|ESEN
|13,67
|2.208.224
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,10
|3.081.315
|% 9,97
|
|CELHA
|15,56
|3.581.110
|% 9,96
|
|PENGD
|5,49
|6.366.226
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|408.200
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|79.628
|% -10,00
|
|VANGD
|11,98
|2.019.888
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|238.089
|% -9,99
|
|PETKM
|4,79
|455.064.205
|% -1,24
|
|ZOREN
|3,13
|398.689.093
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,95
|185.827.427
|% 2,63
|
|SISE
|6,84
|185.749.864
|% 1,18
|
|TUPRS
|82,85
|167.934.876
|% -0,90
|
|ZOREN
|3,13
|398.689.093
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,95
|185.827.427
|% 2,63
|
|PETKM
|4,79
|455.064.205
|% -1,24
|
|AKENR
|2,69
|123.041.157
|% 3,07
|
|KRDMD
|3,71
|155.388.335
|% 0,00
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9175
|7,9213
|% 0,14
|
|Euro
|9,3012
|9,3091
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,2565
|10,3079
|% -0,05
|
|Frank
|8,6273
|8,6792
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1029
|2,1134
|% 0,02
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-2,96
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,14
|43,14
|-0,18
|