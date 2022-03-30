***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ETILR]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarEtiler Gıda payları, 31.03.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır.BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 40.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %60 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiETILER GIDA XUTUM 31/03/2022ETILER GIDA XTUMY 31/03/2022ETILER GIDA XUHIZ 31/03/2022ETILER GIDA XTRZM 31/03/2022ETILER GIDA XSIST 31/03/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014108BIST