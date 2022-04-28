***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2022 10:00
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024676
BIST
13:392.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,56
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
13:3914,8170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0086
|Açılış
|: 14,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
13:3915,6031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0234
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
13:39899,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,62
|Açılış
|: 899,53
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,63
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler13:36
|SKBNK
|1,21
|205.465.569
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|10.620.608
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.151.253
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.107.354
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|12.147.427
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|19.956.249
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|947.979
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,85
|33.454.878
|% -8,40
|
|SERVE
|23,30
|573.320
|% -7,17
|
|ALBRK
|1,23
|361.447.697
|% -5,38
|
|THYAO
|41,08
|3.005.735.551
|% 1,43
|
|GARAN
|15,03
|1.614.127.618
|% 0,40
|
|AKBNK
|9,17
|827.118.971
|% 0,22
|
|SISE
|18,08
|822.248.285
|% 1,46
|
|EREGL
|33,98
|735.946.484
|% -1,05
|
|ALBRK
|1,23
|361.447.697
|% -5,38
|
|EKGYO
|2,73
|505.837.759
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,21
|205.465.569
|% 10,00
|
|YKBNK
|5,03
|703.940.938
|% 1,62
|
|GARAN
|15,03
|1.614.127.618
|% 0,40
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8114
|14,8196
|% 0,08
|
|Euro
|15,5962
|15,6139
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,4445
|18,5370
|% -0,41
|
|Frank
|15,1719
|15,2633
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9368
|3,9565
|% 0,03
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|3,81
|
|Altın Gr.
|899
|899
|1,26
|
|Cumhuriyet
|5.979
|6.070
|-24,00
|
|Tam
|5.957
|6.105
|-21,82
|
|Yarım
|2.879
|2.953
|-10,56
|
|Çeyrek
|1.444
|1.477
|-5,28
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,23
|