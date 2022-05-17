***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 11:18
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030786
BIST
13:192.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,61
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
13:1915,8395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,2984
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
13:1916,7283
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 0,4881
|Açılış
|: 16,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7283
En Düşük
16,2212
13:19930,87
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 19,87
|Açılış
|: 930,82
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler13:19
|IMASM
|38,78
|66.822.531
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,75
|22.026.118
|% 9,56
|
|ORCAY
|19,83
|201.772.098
|% 9,56
|
|SERVE
|27,00
|221.393
|% 9,40
|
|EUYO
|2,95
|1.182.448
|% 9,26
|
|GZNMI
|32,80
|3.650.509
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|3.396.488
|% -9,92
|
|SNPAM
|7,96
|206.878
|% -8,08
|
|SANKO
|12,70
|17.541.933
|% -8,04
|
|UZERB
|39,90
|316.873
|% -8,02
|
|THYAO
|42,80
|1.968.880.963
|% 0,19
|
|SISE
|19,70
|1.480.722.789
|% 2,07
|
|KRDMD
|14,89
|893.605.662
|% -0,13
|
|EREGL
|31,96
|832.075.681
|% 0,88
|
|GARAN
|14,94
|714.776.423
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,65
|499.197.567
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,35
|618.400.299
|% 0,23
|
|AKBNK
|7,92
|705.341.748
|% -0,63
|
|DOHOL
|3,77
|297.515.478
|% 1,62
|
|SISE
|19,70
|1.480.722.789
|% 2,07
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8346
|15,8395
|% 1,92
|
|Euro
|16,6952
|16,7283
|% 3,01
|
|Sterlin
|19,6791
|19,7778
|% 3,12
|
|Frank
|15,8310
|15,9264
|% 2,52
|
|Riyal
|4,2055
|4,2266
|% 1,86
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|4,99
|
|Altın Gr.
|931
|931
|19,82
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.299
|127,00
|
|Tam
|6.170
|6.329
|118,45
|
|Yarım
|2.982
|3.062
|57,30
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|28,65
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,29
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,16
|