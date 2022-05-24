***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 11:26
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031972
BIST
14:162.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,47
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:1616,1274
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2018
|Açılış
|: 16,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:1617,2924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2564
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:16963,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 14,61
|Açılış
|: 963,40
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:16
|KGYO
|4,76
|1.726.928
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.618.070
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,70
|94.071.297
|% 8,18
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|DOKTA
|31,20
|4.300.779
|% 8,03
|
|SELVA
|9,40
|17.538.728
|% -7,84
|
|NUGYO
|6,34
|143.464.016
|% -5,09
|
|SEYKM
|7,71
|50.788.667
|% -4,81
|
|MNDRS
|3,13
|12.418.021
|% -4,57
|
|BANVT
|94,40
|4.883.671
|% -3,77
|
|GARAN
|15,31
|1.689.504.547
|% 0,92
|
|THYAO
|42,98
|1.544.321.733
|% 0,05
|
|SISE
|19,76
|999.338.098
|% 2,12
|
|KARSN
|6,07
|988.127.242
|% 5,57
|
|KRDMD
|14,36
|879.301.355
|% 0,98
|
|KARSN
|6,07
|988.127.242
|% 5,57
|
|EKGYO
|2,58
|397.302.849
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,28
|161.317.846
|% 0,79
|
|GARAN
|15,31
|1.689.504.547
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,39
|451.792.918
|% -0,23
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1218
|16,1274
|% 1,27
|
|Euro
|17,2700
|17,2924
|% 1,51
|
|Sterlin
|20,0959
|20,1967
|% 0,59
|
|Frank
|16,6217
|16,7219
|% 1,22
|
|Riyal
|4,2852
|4,3067
|% 1,28
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,67
|
|Altın Gr.
|963
|963
|14,61
|
|Cumhuriyet
|6.390
|6.487
|113,00
|
|Tam
|6.365
|6.526
|119,85
|
|Yarım
|3.077
|3.157
|57,97
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|28,99
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,21
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,33
|
Seans Raporu
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