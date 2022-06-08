***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 10:14
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035644
BIST
11:092.657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 9,22
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
11:0917,0974
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,3432
|Açılış
|: 17,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1089
En Düşük
16,7519
11:0918,3535
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,3802
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,3535
En Düşük
17,8912
11:091.016,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 18,81
|Açılış
|: 1.016,64
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,03
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:09
|EMKEL
|2,61
|24.320.967
|% 9,66
|
|TGSAS
|15,70
|23.347.581
|% 9,64
|
|FONET
|11,99
|27.108.994
|% 8,41
|
|ULUUN
|21,94
|166.823.679
|% 6,50
|
|HATEK
|7,81
|14.568.497
|% 5,92
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|TETMT
|244,80
|10.811.824
|% -6,88
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RALYH
|11,98
|29.096.617
|% -6,77
|
|OYYAT
|79,60
|14.597.171
|% -6,35
|
|THYAO
|49,42
|2.040.295.389
|% 1,98
|
|SISE
|23,22
|1.201.689.434
|% 0,61
|
|KRDMD
|15,47
|893.021.193
|% 2,31
|
|EREGL
|35,24
|773.222.889
|% 1,56
|
|SAHOL
|21,18
|662.640.830
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,27
|228.402.807
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,85
|269.657.429
|% 0,35
|
|DOHOL
|4,22
|347.636.470
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,85
|329.512.241
|% -0,61
|
|ODAS
|3,03
|189.224.268
|% 1,00
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0930
|17,0974
|% 2,05
|
|Euro
|18,3174
|18,3535
|% 2,12
|
|Sterlin
|21,3886
|21,4959
|% 1,71
|
|Frank
|17,4389
|17,5440
|% 1,65
|
|Riyal
|4,5448
|4,5676
|% 2,06
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-2,66
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|19,56
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,62
|
Seans Raporu
11:09
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