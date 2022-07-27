***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2022 12:35
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048004
BIST
13:212.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,26
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
13:2117,8979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0399
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9064
En Düşük
17,8322
13:2118,1874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0974
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1971
En Düşük
18,0653
13:21991,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,54
|Açılış
|: 991,52
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler13:21
|EMNIS
|36,32
|1.355.521
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.745.817
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|55.410.930
|% 9,97
|
|PSGYO
|2,87
|142.175.199
|% 9,96
|
|DOBUR
|63,50
|14.677.099
|% 9,96
|
|UFUK
|77,20
|2.254.559
|% -6,99
|
|PEGYO
|2,40
|35.211.473
|% -5,88
|
|DESPC
|11,23
|7.141.825
|% -3,85
|
|MTRKS
|62,75
|3.762.826
|% -3,76
|
|KORDS
|46,16
|101.958.786
|% -3,71
|
|THYAO
|49,50
|1.989.748.343
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,76
|782.881.605
|% 0,21
|
|EKGYO
|3,22
|739.237.030
|% 0,94
|
|SISE
|21,14
|542.486.406
|% 0,48
|
|EREGL
|27,32
|475.819.321
|% -0,94
|
|EKGYO
|3,22
|739.237.030
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,58
|280.165.076
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,76
|782.881.605
|% 0,21
|
|TSKB
|2,59
|286.068.161
|% 3,60
|
|ADESE
|0,85
|77.916.292
|% 6,25
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8927
|17,8979
|% 0,22
|
|Euro
|18,1685
|18,1874
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,5308
|21,6388
|% 0,53
|
|Frank
|18,5424
|18,6541
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7493
|4,7732
|% 0,25
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|6,25
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,45
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.749
|23,00
|
|Tam
|6.680
|6.730
|17,00
|
|Yarım
|3.255
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.645
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,06
|