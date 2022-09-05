***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2022 13:58
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060135
BIST
16:093.346
En Yüksek
|Değişim
|: 3,82%
|| 122,95
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.347
En Düşük
3.248
16:0918,2290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
16:0918,1086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0103
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
16:091.003,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.003,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler16:07
|KRDMD
|12,88
|2.733.174.871
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.390.895
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|39.805.478
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.539.565
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|50.476.061
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,20
|73.420.214
|% -8,57
|
|DOGUB
|10,60
|16.666.718
|% -5,94
|
|MOBTL
|2,31
|190.218.660
|% -5,33
|
|EGGUB
|73,00
|97.145.106
|% -4,89
|
|YKBNK
|8,24
|8.198.383.384
|% 5,51
|
|EREGL
|30,80
|6.684.887.001
|% 9,30
|
|THYAO
|73,35
|5.814.724.804
|% 2,16
|
|AKBNK
|14,24
|5.624.692.771
|% 9,29
|
|GARAN
|25,76
|5.382.448.424
|% 5,66
|
|YKBNK
|8,24
|8.198.383.384
|% 5,51
|
|EKGYO
|4,38
|3.711.722.259
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,24
|5.624.692.771
|% 9,29
|
|ISCTR
|9,50
|3.309.739.235
|% 7,47
|
|EREGL
|30,80
|6.684.887.001
|% 9,30
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2188
|18,2313
|% 0,17
|
|Euro
|18,1007
|18,1104
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,8950
|20,9998
|% 0,02
|
|Frank
|18,5046
|18,6161
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8341
|4,8583
|% 0,15
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,37
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,24
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|1,00
|
|Tam
|6.764
|6.814
|49,00
|
|Yarım
|3.296
|3.331
|24,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,12
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,03
|
|B. Petrol
|96,41
|96,41
|3,39
|
Seans Raporu
16:07
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16:21RHEAG
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