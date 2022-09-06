***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 14:44
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060510
BIST
14:563.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 47,30
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
14:5618,2272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,2680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
14:5618,1043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0763
14:561.004,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.004,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler14:56
|FADE
|9,90
|152.154.897
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|246.490.252
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|100.934.656
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.908.809.873
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.691.671
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.875.878
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,27
|9.034.676.054
|% 1,97
|
|EREGL
|32,32
|6.887.587.282
|% 4,33
|
|AKBNK
|15,20
|5.593.826.363
|% 7,12
|
|EKGYO
|4,56
|5.296.537.731
|% 4,11
|
|SISE
|25,88
|4.300.466.548
|% 0,54
|
|EKGYO
|4,56
|5.296.537.731
|% 4,11
|
|YKBNK
|8,27
|9.034.676.054
|% 1,97
|
|ISCTR
|10,30
|3.897.854.121
|% 6,85
|
|AKBNK
|15,20
|5.593.826.363
|% 7,12
|
|VAKBN
|10,08
|2.771.911.792
|% 9,92
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2191
|18,2272
|% 0,06
|
|Euro
|18,0912
|18,1043
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,0207
|21,1261
|% 0,45
|
|Frank
|18,4770
|18,5883
|% -0,24
|
|Riyal
|4,8343
|4,8586
|% 0,05
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|2,24
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,89
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|12,00
|
|Tam
|6.770
|6.837
|25,00
|
|Yarım
|3.299
|3.342
|11,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,13
|
|B. Petrol
|92,76
|92,76
|-2,98
|
Seans Raporu
14:56
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15:10XU100
Endeks 3, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 82, 311.00 milyon TL de
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15:10GEDIK
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15:07KNFRT
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