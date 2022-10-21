***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2022 10:00
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073225
BIST
11:563.911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 10,60
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.915
En Düşük
3.888
11:5618,6037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
11:5618,1622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0459
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1460
11:56968,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,51
|Açılış
|: 968,77
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler11:56
|KTSKR
|44,90
|105.338.676
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|234.057.681
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|23.932.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|368.276.237
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.893.675
|% 9,99
|
|MZHLD
|115,90
|51.482.263
|% -4,77
|
|ETILR
|8,85
|52.311.267
|% -4,63
|
|DAGHL
|28,88
|12.214.662
|% -3,73
|
|SONME
|43,46
|6.935.942
|% -3,59
|
|SMART
|8,15
|13.744.149
|% -3,44
|
|THYAO
|98,40
|2.340.456.338
|% -0,66
|
|TUPRS
|375,20
|1.505.944.289
|% 1,90
|
|YKBNK
|9,62
|966.099.513
|% -0,72
|
|AKBNK
|15,64
|887.399.617
|% -0,70
|
|SISE
|31,18
|837.428.528
|% -0,57
|
|EKGYO
|4,50
|578.979.499
|% 0,00
|
|TSKB
|2,87
|317.666.083
|% 2,50
|
|YKBNK
|9,62
|966.099.513
|% -0,72
|
|SKBNK
|1,97
|189.354.119
|% 3,14
|
|ISGYO
|7,29
|667.868.855
|% 9,95
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6016
|18,6037
|% -0,02
|
|Euro
|18,1521
|18,1622
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,6405
|20,7440
|% -0,91
|
|Frank
|18,3456
|18,4562
|% -0,61
|
|Riyal
|4,9349
|4,9596
|% 0,08
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.620
|-7,72
|
|Altın Gr.
|968
|969
|-4,65
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.587
|6.695
|-14,00
|
|Yarım
|3.209
|3.273
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|-0,19
|
|B. Petrol
|91,16
|91,16
|-1,22
|
Seans Raporu
11:56
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