***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2022 10:17
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073239
BIST
10:053.913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 12,38
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.913
En Düşük
3.903
10:0518,6043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6503
En Düşük
18,5591
10:0518,1966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0115
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2856
En Düşük
18,1503
10:05969,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,26
|Açılış
|: 969,17
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,99
BIST En Aktif Hisseler10:03
|ALKA
|139,70
|4.562.183
|% 10,00
|
|KERVN
|0,60
|720.835
|% 9,09
|
|PENTA
|690,00
|3.852.960
|% 7,13
|
|ORMA
|40,00
|145.600
|% 5,10
|
|ZEDUR
|34,96
|1.511.461
|% 5,05
|
|KAPLM
|88,10
|53.778.242
|% -5,62
|
|GRNYO
|4,00
|495.256
|% -2,44
|
|ATAGY
|5,05
|1.468.058
|% -2,13
|
|ROYAL
|4,79
|62.351
|% -2,04
|
|ISSEN
|44,50
|14.837.012
|% -1,64
|
|THYAO
|99,05
|7.979.329.522
|% 0,00
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,88
|4.374.556.613
|% -0,10
|
|VAKBN
|8,83
|4.214.087.975
|% 0,00
|
|TUPRS
|368,20
|4.132.120.697
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,51
|3.604.578.159
|% 0,22
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,83
|4.214.087.975
|% 0,00
|
|TSKB
|2,80
|1.239.534.401
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,88
|4.374.556.613
|% -0,10
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5977
|18,6031
|% -0,02
|
|Euro
|18,1774
|18,1867
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,7396
|20,8436
|% -0,43
|
|Frank
|18,4068
|18,5176
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9338
|4,9585
|% 0,06
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.620
|-7,99
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.597
|6.684
|-25,00
|
|Yarım
|3.214
|3.268
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.635
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,47
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|-0,08
|