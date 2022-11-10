***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2022 10:00
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079097
BIST
10:084.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 23,06
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.385
En Düşük
4.364
10:0818,6098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6574
En Düşük
18,5536
10:0818,6429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7084
En Düşük
18,5912
10:081.022,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,26
|Açılış
|: 1.021,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler10:08
|SMRTG
|102,30
|26.838.712
|% 10,00
|
|MIATK
|98,10
|55.357.186
|% 9,98
|
|GLRYH
|5,19
|18.470.127
|% 9,96
|
|ETILR
|11,50
|7.401.947
|% 9,52
|
|KERVN
|0,98
|384.919
|% 8,89
|
|ZEDUR
|32,86
|571.140
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|6.064.880
|% -9,96
|
|SKTAS
|3,67
|13.105.999
|% -9,61
|
|KLMSN
|16,67
|17.359.404
|% -9,40
|
|HUNER
|8,63
|3.069.406
|% -9,16
|
|THYAO
|112,50
|464.106.794
|% 1,17
|
|AEFES
|53,40
|406.880.265
|% 1,33
|
|ODAS
|10,18
|395.443.717
|% 3,98
|
|ASELS
|37,88
|272.761.671
|% 0,37
|
|HEKTS
|36,76
|243.008.311
|% 1,88
|
|ODAS
|10,18
|395.443.717
|% 3,98
|
|EKGYO
|5,08
|85.428.126
|% 0,40
|
|SKBNK
|2,19
|36.153.855
|% 1,86
|
|YKBNK
|9,38
|119.692.093
|% 1,19
|
|GLYHO
|7,71
|69.886.263
|% -5,40
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5987
|18,6098
|% 0,12
|
|Euro
|18,6390
|18,6429
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,1278
|21,2338
|% 0,53
|
|Frank
|18,8399
|18,9534
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,19
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|4,65
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,22
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.821
|6.879
|19,00
|
|Yarım
|3.323
|3.363
|9,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,19
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,64
|12,67
|0,11
|
|B. Petrol
|92,59
|92,59
|-0,06
|