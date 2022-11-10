***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2022 10:29
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079122
BIST
10:334.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 46,29
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.410
En Düşük
4.364
10:3318,6075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0197
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6574
En Düşük
18,5536
10:3318,6212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0048
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7084
En Düşük
18,5912
10:331.020,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.020,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler10:33
|SMRTG
|102,30
|26.838.712
|% 10,00
|
|MIATK
|98,10
|59.605.701
|% 9,98
|
|GLRYH
|5,19
|21.212.585
|% 9,96
|
|BAKAB
|45,70
|20.797.575
|% 9,38
|
|YEOTK
|76,30
|77.839.196
|% 9,23
|
|ZEDUR
|32,86
|571.140
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|7.929.516
|% -9,96
|
|KNFRT
|13,59
|26.051.947
|% -9,04
|
|ARASE
|178,30
|47.700.736
|% -9,03
|
|SKTAS
|3,73
|21.248.145
|% -8,13
|
|THYAO
|112,70
|1.116.849.180
|% 1,35
|
|ODAS
|9,84
|910.413.997
|% 0,51
|
|HEKTS
|37,70
|776.297.237
|% 4,49
|
|ASELS
|38,12
|690.767.694
|% 1,01
|
|ALARK
|79,80
|637.007.169
|% -0,13
|
|ODAS
|9,84
|910.413.997
|% 0,51
|
|EKGYO
|5,06
|192.682.911
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,18
|78.513.754
|% 1,40
|
|PETKM
|14,40
|491.853.598
|% 1,84
|
|ALBRK
|2,51
|71.255.914
|% 3,72
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6050
|18,6075
|% 0,11
|
|Euro
|18,6149
|18,6212
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,0969
|21,2027
|% 0,38
|
|Frank
|18,8060
|18,9193
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9328
|4,9575
|% 0,16
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|0,96
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|3,93
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.819
|6.877
|17,00
|
|Yarım
|3.322
|3.362
|8,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.681
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,64
|0,09
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|-0,30
|
Seans Raporu
10:33
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10:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 34 artarak (% 0.89 ) 4, 801
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10:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, ODAS
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10:48
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ODAS, HEKTS
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10:48XU100
Endeks 4, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 15, 223.00 milyon TL de
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10:48DOAS
Yüzde 6.75 oranında artışla 134.40 lira fiyatla işlem gören hissede 978, 778 adet işlem