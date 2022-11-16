***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 17:33
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080462
BIST
17:224.736
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 78,53
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:2218,6136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:2219,3578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0864
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:221.063,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.064,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ALBRK
|3,08
|224.517.399
|% 10,00
|
|CONSE
|11,44
|381.204.197
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.249.068
|% 10,00
|
|ORGE
|31,26
|161.286.840
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|87.023.896
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.198.815
|% -9,99
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.412.328
|% -9,95
|
|ALCTL
|91,60
|371.846.904
|% -9,93
|
|THYAO
|106,40
|8.854.384.661
|% -2,39
|
|YKBNK
|11,66
|7.763.073.060
|% 8,06
|
|ISCTR
|10,39
|6.441.120.645
|% 6,78
|
|AKBNK
|17,34
|6.207.391.352
|% 7,10
|
|EREGL
|37,60
|5.351.763.921
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,66
|7.763.073.060
|% 8,06
|
|ISCTR
|10,39
|6.441.120.645
|% 6,78
|
|SKBNK
|2,45
|1.385.031.255
|% 4,70
|
|EKGYO
|5,65
|3.012.242.907
|% 1,62
|
|TSKB
|3,45
|1.678.836.980
|% 5,83
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6087
|18,6136
|% 0,07
|
|Euro
|19,3460
|19,3578
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,0483
|22,1589
|% 0,22
|
|Frank
|19,6972
|19,8158
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9369
|4,9617
|% 0,04
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,23
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.065
|1,14
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.064
|7.183
|-12,00
|
|Yarım
|3.430
|3.512
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.755
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,69
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,97
|13,00
|0,08
|
|B. Petrol
|92,23
|92,23
|-1,63
|
Seans Raporu
17:22
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17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 110, 01 artarak (% 2.17 ) 5, 177
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17:37XU100
Endeks 4, 735 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 123, 331.00 milyon TL de
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17:37AVHOL
Yüzde 5.38 oranında artışla 11.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 660 adet işlem
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17:36ANSGR
Yüzde 5.70 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 762, 416 adet işlem
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17:35ORGE
Yüzde 9.99 oranında artışla 31.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 225, 696 adet işlem