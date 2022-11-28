***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 15:53
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082598
BIST
15:574.943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 68,41
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
15:5718,6276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0060
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
15:5719,4992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0926
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
15:571.051,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.051,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler15:57
|PCILT
|36,52
|44.838.049
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.819.540
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|381.055.485
|% 10,00
|
|TGSAS
|22,90
|21.204.449
|% 9,99
|
|ALFAS
|137,60
|404.639.632
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,64
|47.016.667
|% -7,89
|
|IHAAS
|87,85
|63.472.407
|% -7,67
|
|MIATK
|129,90
|130.106.763
|% -7,48
|
|PNLSN
|38,66
|204.166.823
|% -7,47
|
|THYAO
|115,80
|7.957.178.407
|% 1,76
|
|PETKM
|18,17
|4.271.123.131
|% 4,73
|
|EREGL
|42,24
|3.882.875.933
|% 0,86
|
|ASELS
|48,74
|3.472.050.907
|% 1,12
|
|KOZAL
|339,20
|3.208.479.847
|% -0,73
|
|SKBNK
|2,76
|1.173.765.539
|% 4,15
|
|EKGYO
|7,06
|2.742.675.609
|% 2,17
|
|ISCTR
|10,52
|3.171.747.813
|% 2,63
|
|YKBNK
|11,93
|2.915.844.463
|% 4,19
|
|PETKM
|18,17
|4.271.123.131
|% 4,73
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6176
|18,6276
|% -0,03
|
|Euro
|19,4828
|19,4992
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,4657
|22,5783
|% -0,04
|
|Frank
|19,6550
|19,7734
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9409
|4,9657
|% -0,06
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-0,71
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|7.006
|7.112
|-3,00
|
|Tam
|7.028
|7.085
|-24,00
|
|Yarım
|3.408
|3.464
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.731
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,81
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,17
|81,17
|-2,54
|