***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 15:07
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087511
BIST
15:035.183
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 116,51
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.149
15:0318,6457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
15:0319,8107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0887
|Açılış
|: 19,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
15:031.065,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -15,98
|Açılış
|: 1.065,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:01
|EPLAS
|28,82
|35.358.564
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|4.870.992
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.286.887
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|474.509.492
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|257.574.732
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,32
|369.193.304
|% -8,74
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SNPAM
|18,40
|631.102
|% -7,07
|
|ASELS
|57,65
|4.913.155.295
|% 2,22
|
|THYAO
|139,60
|4.894.057.373
|% 1,90
|
|ISCTR
|12,02
|3.753.191.696
|% 7,61
|
|AKBNK
|18,27
|3.655.927.455
|% 5,67
|
|EKGYO
|7,92
|3.438.662.393
|% -0,38
|
|SKBNK
|2,88
|1.293.625.050
|% 5,88
|
|EKGYO
|7,92
|3.438.662.393
|% -0,38
|
|ISCTR
|12,02
|3.753.191.696
|% 7,61
|
|VAKBN
|11,12
|2.453.630.114
|% 4,81
|
|YKBNK
|11,77
|2.473.975.641
|% 5,85
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6377
|18,6491
|% 0,14
|
|Euro
|19,7966
|19,8118
|% -0,44
|
|Sterlin
|22,8900
|23,0048
|% -0,80
|
|Frank
|20,0048
|20,1253
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,09
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-28,49
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.067
|-15,31
|
|Cumhuriyet
|7.165
|7.274
|-83,00
|
|Tam
|7.199
|7.246
|-82,00
|
|Yarım
|3.486
|3.542
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,41
|
|B. Petrol
|82,79
|82,79
|0,09
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:16GLYHO
Yüzde 5.51 oranında artışla 12.82 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 340, 480 adet işlem
-
15:15TDGYO
Yüzde 9.36 oranında artışla 14.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 658, 214 adet işlem
-
15:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 97 artarak (% 2.23 ) 5, 556
-
15:14XU100
Endeks 5, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 74, 672.00 milyon TL de
-
15:14EMKEL
Yüzde 6.37 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 712, 250 adet işlem