***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 11:07
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090532
BIST
14:065.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -34,31
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:0618,7168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0459
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:0619,9310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0443
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:061.084,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.084,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:06
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.072.357
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,48
|490.720.950
|% 9,29
|
|PLTUR
|17,36
|16.311.612
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|IMASM
|220,00
|110.755.218
|% -9,47
|
|KOZAL
|602,40
|4.113.160.745
|% -9,13
|
|PKART
|29,82
|11.110.232
|% -7,74
|
|KOZAL
|602,40
|4.113.160.745
|% -9,13
|
|THYAO
|140,10
|3.624.919.890
|% -2,10
|
|ENKAI
|32,00
|3.362.372.627
|% 4,71
|
|ASELS
|58,05
|2.649.675.071
|% 0,17
|
|KRDMD
|18,00
|2.620.049.444
|% 1,35
|
|EKGYO
|8,19
|1.460.985.077
|% -1,44
|
|KRDMD
|18,00
|2.620.049.444
|% 1,35
|
|YKBNK
|11,73
|1.605.929.008
|% -0,68
|
|ISCTR
|12,85
|1.644.557.929
|% -1,08
|
|SKBNK
|3,03
|357.343.257
|% -1,62
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7026
|18,7168
|% 0,25
|
|Euro
|19,9081
|19,9310
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,5088
|22,6217
|% 0,54
|
|Frank
|20,0813
|20,2022
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,25
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-9,16
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.324
|7.374
|-25,00
|
|Yarım
|3.547
|3.611
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.805
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,57
|