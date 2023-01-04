***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:37
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093024
BIST
11:545.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -51,90
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
11:5418,7511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0294
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
11:5419,9139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1478
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
11:541.121,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 15,58
|Açılış
|: 1.121,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler11:53
|BRKO
|6,05
|3.260.056
|% 10,00
|
|QNBFL
|130,90
|403.696
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|9.578.291
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|30.523.061
|% 9,94
|
|BFREN
|5.169,70
|191.197.753
|% 8,71
|
|MRGYO
|6,05
|6.898.717
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|2.722.320
|% -9,93
|
|ULUSE
|226,30
|44.198.336
|% -9,48
|
|LIDER
|90,00
|15.446.105
|% -7,60
|
|TUREX
|28,34
|25.103.417
|% -7,51
|
|EKGYO
|9,57
|4.522.422.199
|% 1,59
|
|EREGL
|42,60
|4.268.303.243
|% 0,85
|
|ASELS
|66,20
|2.859.119.223
|% -4,20
|
|THYAO
|145,10
|2.769.775.956
|% -1,56
|
|ENKAI
|35,44
|2.601.407.576
|% 1,14
|
|EKGYO
|9,57
|4.522.422.199
|% 1,59
|
|KRDMD
|19,03
|2.372.601.492
|% 1,17
|
|YKBNK
|11,77
|1.277.982.828
|% 0,34
|
|EREGL
|42,60
|4.268.303.243
|% 0,85
|
|ISCTR
|12,86
|1.260.644.041
|% 1,50
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7447
|18,7511
|% 0,16
|
|Euro
|19,8948
|19,9139
|% 0,75
|
|Sterlin
|22,5374
|22,6504
|% 0,88
|
|Frank
|20,1421
|20,2634
|% 1,14
|
|Riyal
|4,9706
|4,9955
|% 0,16
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|21,77
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.122
|15,70
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.564
|7.625
|50,00
|
|Yarım
|3.663
|3.727
|24,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.864
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,65
|14,67
|0,24
|
|B. Petrol
|80,79
|80,79
|-1,31
|