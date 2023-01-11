***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 11:34
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETILR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100006
BIST
11:254.961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -27,06
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:2518,7861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:2520,1794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0177
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:251.136,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.136,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:23
|SDTTR
|56,65
|4.177.258
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.103.689
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.263.613
|% 9,93
|
|ARMDA
|251,70
|23.862.342
|% 6,43
|
|POLTK
|1.737,60
|18.321.048
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|41.925.660
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,12
|237.875.594
|% -8,62
|
|GOZDE
|21,44
|205.112.183
|% -8,38
|
|THYAO
|132,40
|3.554.067.341
|% 0,91
|
|ASELS
|57,65
|1.972.271.491
|% -0,86
|
|EREGL
|38,42
|1.893.416.067
|% 1,48
|
|TUPRS
|486,70
|1.429.967.410
|% 2,40
|
|KRDMD
|18,26
|1.382.158.252
|% 0,66
|
|EKGYO
|8,53
|1.107.833.723
|% 0,35
|
|KATMR
|2,12
|237.875.594
|% -8,62
|
|YKBNK
|9,58
|846.433.285
|% 0,52
|
|KRDMD
|18,26
|1.382.158.252
|% 0,66
|
|SKBNK
|2,72
|187.837.989
|% -0,37
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7841
|18,7861
|% 0,07
|
|Euro
|20,1729
|20,1794
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7539
|22,8680
|% 0,04
|
|Frank
|20,2859
|20,4081
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9871
|5,0121
|% 0,04
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,05
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.684
|7.745
|10,00
|
|Yarım
|3.732
|3.789
|5,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.894
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,47
|0,20
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|-0,16
|
Seans Raporu
11:23
daha fazla
-
11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, AKSEN, TUPRS
-
11:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 03 artarak (% 0.34 ) 4, 434
-
11:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, SDTTR, ULUFA, BALAT
-
11:38
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FLAP, VKING, POLTK
-
11:38
KRVGD, ONCSM, PKENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında