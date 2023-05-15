***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.05.2023 10:31
***ETILR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETILR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETILR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151242
BIST
14:064.671
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -124,24
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
14:0619,6753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1113
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6769
En Düşük
19,3896
14:0621,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2140
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
14:061.272,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.272,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.277,93
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler14:04
|FLAP
|5,83
|6.910.978
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|77.714
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|5.931.636
|% 9,98
|
|PCILT
|18,86
|4.360.383
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|254.016.375
|% -10,00
|
|BIMAS
|159,60
|1.373.280.893
|% -9,98
|
|YKBNK
|10,47
|137.689.358
|% -9,97
|
|GARAN
|29,80
|1.951.717.508
|% -9,97
|
|CCOLA
|256,40
|199.085.275
|% -9,97
|
|THYAO
|134,80
|4.526.472.009
|% 1,66
|
|EREGL
|31,36
|2.124.371.896
|% 1,82
|
|GARAN
|29,80
|1.951.717.508
|% -9,97
|
|ASELS
|43,52
|1.641.000.880
|% 5,48
|
|SAHOL
|38,92
|1.612.135.703
|% -8,03
|
|EKGYO
|6,31
|1.374.678.462
|% 9,74
|
|KRDMD
|16,23
|1.426.809.234
|% 5,73
|
|KOZAL
|18,05
|1.456.109.060
|% 6,93
|
|DOHOL
|7,99
|650.665.319
|% -9,72
|
|EREGL
|31,36
|2.124.371.896
|% 1,82
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6481
|19,6744
|% 0,56
|
|Euro
|21,3815
|21,4480
|% 0,98
|
|Sterlin
|24,5056
|24,6285
|% 0,95
|
|Frank
|21,8423
|21,9739
|% 0,63
|
|Riyal
|5,2247
|5,2509
|% 0,45
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|3,35
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|8,19
|
|Cumhuriyet
|9.313
|9.454
|-649,00
|
|Tam
|9.240
|9.516
|-513,62
|
|Yarım
|4.568
|4.664
|-200,00
|
|Çeyrek
|2.277
|2.332
|-93,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,01
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,15
|15,17
|0,08
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|0,17
|