***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.05.2021 14:25
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 07.05.2021 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935221
BIST
15:391.432
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BIST En Aktif Hisseler15:37
|IHGZT
|1,43
|7.355.394
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|5.243.456
|% 9,99
|
|ERBOS
|82,75
|132.297.191
|% 8,24
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|INTEM
|45,00
|4.736.906
|% 8,23
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|VAKFN
|15,54
|5.138.317
|% -9,97
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|ITTFH
|1,89
|99.591.130
|% -9,13
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|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
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|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
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|AKSA
|16,01
|71.958.244
|% -6,76
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|PETKM
|6,52
|4.850.229.904
|% -5,51
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|KOZAL
|128,70
|1.412.948.475
|% 5,06
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|GARAN
|7,65
|1.357.726.919
|% 3,52
|
|KRDMD
|8,30
|875.746.284
|% 0,24
|
|TUPRS
|95,65
|780.231.308
|% 4,31
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|PETKM
|6,52
|4.850.229.904
|% -5,51
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|TSKB
|1,29
|403.941.991
|% 4,03
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|YKBNK
|2,11
|518.441.221
|% 1,44
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|GARAN
|7,65
|1.357.726.919
|% 3,52
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|SKBNK
|1,17
|188.930.916
|% 1,74
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|15:37
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.834
|1.835
|19,23
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|0,36
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|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,01
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|B. Petrol
|67,69
|67,69
|-0,40
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