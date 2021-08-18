***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.08.2021 15:14
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 18.08.2021 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ ‘nin yetkilendirilerek seçilmesine ve
Genel Kurulun onayına sunulmasına, oy çokluğuyla karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958969
BIST
15:011.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,49
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.451
15:018,4786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0470
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4983
En Düşük
8,4027
15:019,9448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0676
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
15:01487,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,37
|Açılış
|: 487,47
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler15:01
|AGYO
|3,74
|50.097.483
|% 10,00
|
|UFUK
|22,52
|980.676
|% 9,96
|
|YONGA
|23,64
|970.410
|% 9,95
|
|MARKA
|5,01
|3.736.487
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|81.153.590
|% 9,86
|
|KUTPO
|54,80
|47.356.558
|% -7,98
|
|EUHOL
|3,34
|25.472.863
|% -7,48
|
|VKING
|6,99
|42.621.052
|% -7,17
|
|PRZMA
|4,16
|12.010.297
|% -6,73
|
|MANAS
|18,09
|163.375.227
|% -6,17
|
|GARAN
|9,38
|810.667.922
|% -0,85
|
|YKBNK
|2,59
|629.440.129
|% -0,38
|
|THYAO
|12,25
|556.086.815
|% -1,53
|
|KRDMD
|8,04
|522.317.777
|% -1,83
|
|TUPRS
|101,90
|453.079.616
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,59
|629.440.129
|% -0,38
|
|GARAN
|9,38
|810.667.922
|% -0,85
|
|VAKBN
|3,58
|259.125.958
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,84
|122.155.095
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,04
|522.317.777
|% -1,83
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4753
|8,4786
|% 0,56
|
|Euro
|9,9419
|9,9448
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,6462
|11,7046
|% 0,85
|
|Frank
|9,2322
|9,2879
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2552
|2,2666
|% 0,64
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|1,40
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|10,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|21,62
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|10,46
|
|Çeyrek
|781
|799
|5,23
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,94
|
Seans Raporu
15:01
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15:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, UFUK, YONGA, AGYO, MARKA
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15:50
CUSAN, YONGA, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:50
KUTPO, MANAS, VKING değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:36ITTFH
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 963, 226 adet işlem
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15:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, AGYO, YONGA, MARKA, DAGI