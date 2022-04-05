***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2022 15:33
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 05.04.2022 tarihinde yaptığı toplantıda
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait, finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilerek hazırlanması için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi' nin yetkilendirilerek seçilmesine ve Genel Kurul' un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015869
BIST
17:132.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 20,87
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
17:1314,7278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0492
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7326
En Düşük
14,6627
17:1316,1260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0109
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
17:13915,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,02
|Açılış
|: 915,57
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ULUSE
|150,70
|14.801.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.704.352
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.812.069
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|16.248.898
|% 9,93
|
|ASUZU
|96,25
|251.910.331
|% 9,38
|
|CEOEM
|11,90
|77.292.020
|% -9,78
|
|LIDER
|18,77
|774.835.978
|% -8,44
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|AYEN
|13,88
|8.999.963
|% -4,93
|
|GMTAS
|3,01
|10.881.253
|% -4,44
|
|THYAO
|34,42
|4.768.882.648
|% 2,87
|
|ASELS
|26,00
|3.089.580.641
|% 2,60
|
|KRDMD
|16,02
|2.944.097.197
|% 1,07
|
|GARAN
|12,57
|2.699.741.060
|% -0,48
|
|SISE
|16,57
|2.370.953.991
|% 1,84
|
|ODAS
|1,93
|844.885.778
|% 8,43
|
|EKGYO
|2,58
|941.693.352
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,24
|1.211.906.118
|% 0,71
|
|GARAN
|12,57
|2.699.741.060
|% -0,48
|
|AKBNK
|7,75
|1.645.225.243
|% 0,39
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7159
|14,7278
|% 0,34
|
|Euro
|16,1137
|16,1260
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,2956
|19,3924
|% 0,49
|
|Frank
|15,8433
|15,9387
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9116
|3,9312
|% 0,23
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|2,57
|
|Altın Gr.
|919
|919
|6,49
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,20
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,95
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:27OLMK
Yüzde 9.93 oranında artışla 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 824, 176 adet işlem
-
17:26SKTAS
Yüzde 7.48 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 210, 256 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 35 artarak (% 0.83 ) 2, 598
-
17:25XU100
Endeks 2, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 44, 216.00 milyon TL de
-
17:25ODAS
Yüzde 8.43 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 448, 254, 521 adet işlem