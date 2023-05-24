***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVezin Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi10.05.2023Tescil Tarihi24.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24 MAYIS 2023 SAYI:10837AçıklamalarŞirketimizin 10.05.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi' nin seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından, 24.05.2023 tarihinde, 10837 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153303BIST