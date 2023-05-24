***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.05.2023 11:59
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.05.2023
Tescil Tarihi
24.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24 MAYIS 2023 SAYI:10837
Açıklamalar
Şirketimizin 10.05.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi' nin seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından, 24.05.2023 tarihinde, 10837 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153303
BIST
13:204.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -17,16
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.449
13:2019,8886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0319
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
13:2021,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,4970
En Düşük
21,3426
13:201.262,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.262,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.265,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler13:20
|RODRG
|48,90
|16.531.477
|% 9,99
|
|CANTE
|23,40
|103.523.665
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.581.721
|% 9,95
|
|ULUSE
|124,00
|24.810.029
|% 9,93
|
|BAYRK
|4,36
|13.090.570
|% 9,82
|
|SAMAT
|23,46
|50.314.871
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|511.830
|% -9,96
|
|SDTTR
|110,30
|196.587.033
|% -7,23
|
|POLTK
|2.627,00
|45.941.832
|% -6,70
|
|CMENT
|51,45
|76.835
|% -6,28
|
|SASA
|50,70
|2.370.840.589
|% 1,40
|
|THYAO
|133,00
|1.348.857.005
|% -1,04
|
|ISCTR
|10,37
|1.295.388.527
|% 0,00
|
|KCHOL
|73,80
|866.944.425
|% -1,73
|
|KOZAL
|19,21
|820.527.294
|% 2,24
|
|ISCTR
|10,37
|1.295.388.527
|% 0,00
|
|ODAS
|5,82
|513.353.157
|% 2,28
|
|EKGYO
|6,28
|550.089.698
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,81
|541.605.088
|% 0,00
|
|SASA
|50,70
|2.370.840.589
|% 1,40
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8815
|19,8886
|% 0,16
|
|Euro
|21,3917
|21,4018
|% 0,00
|
|Sterlin
|24,5308
|24,6539
|% -0,13
|
|Frank
|21,9239
|22,0559
|% -0,02
|
|Riyal
|5,2857
|5,3122
|% 0,19
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-0,07
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|2,28
|
|Cumhuriyet
|9.449
|9.592
|31,00
|
|Tam
|9.387
|9.644
|15,49
|
|Yarım
|4.648
|4.754
|-47,00
|
|Çeyrek
|2.317
|2.370
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,96
|14,98
|0,00
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|1,41
|