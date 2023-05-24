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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

24.05.2023 11:59
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.05.2023
Tescil Tarihi
24.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24 MAYIS 2023 SAYI:10837
Açıklamalar

Şirketimizin 10.05.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 01.01.2023 - 31.12.2023  hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi' nin seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından, 24.05.2023 tarihinde, 10837 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153303


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