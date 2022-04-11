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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

11.04.2022 13:43
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 07.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile aynı tarihli Kap Özel Durum açıklama duyurusunda bahsedildiği üzere, Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Amaç ve Konu'' başlıklı 3. maddesinin ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin güncellenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu' na gerekli izinler için 11.04.2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.  Esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.  Kamuya saygılarımızla duyurulur. ‘'




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019100


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