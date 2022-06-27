***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2022-11.04.2022-15.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.04.2022 tarihli 'Esas Sözleşme Tadil Tasarısı' ve 15.06.2022 tarihli 'Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Revize' özel durum açıklamalarında belirtilen Esas Sözleşmemizin ''Amaç ve Konu'' başlıklı 3. Maddesi ve "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi değişikliği için 11.04.2022 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu' na yapmış olduğumuz başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-23032 sayılı yazı ile onaylanmıştır.Şirketimizin esas sözleşmesinin 'Amaç ve Konu' başlıklı 3. Maddesinin a bendine "kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.), kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar dahil) dahil olmak üzere" ibaresinin eklenmesine ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-23032 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.İlgili esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Saygıylarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039375BIST