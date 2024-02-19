***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile aynı tarihli Kap Özel Durum açıklamasında duyurulduğu üzere, Kayıtlı Sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye artırılmasına, geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarına uzatılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ" başlıklı 6. maddesinin güncellenmesi ve tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçlarının ihraç yetkisine ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesine ‘'YÖNETİM KURULUNUN TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARINI İHRAÇ YETKİSİ'' başlıklı 24'üncü madde olarak yeni bir madde eklenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için 19.02.2024 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250419BIST