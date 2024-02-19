***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.02.2024 16:35
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile aynı tarihli Kap Özel Durum açıklamasında duyurulduğu üzere, Kayıtlı Sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye artırılmasına, geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarına uzatılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ" başlıklı 6. maddesinin güncellenmesi ve tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçlarının ihraç yetkisine ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesine ‘'YÖNETİM KURULUNUN TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARINI İHRAÇ YETKİSİ'' başlıklı 24'üncü madde olarak yeni bir madde eklenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için 19.02.2024 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250419
BIST
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18:059.196
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -53,95
|Açılış
|: 9.322
|
|Önceki Kapanış
|: 9.250
|
9.173
En Yüksek
9.404
18:0530,8696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0306
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,8869
En Düşük
30,7660
18:0533,2717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0341
|Açılış
|: 33,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,4014
En Düşük
33,1863
18:052.000,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,87
|Açılış
|: 2.000,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,21
|
2.007,99
En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|1,54
|9.399.866
|% 10,00
|
|KAPLM
|141,90
|67.827.193
|% 10,00
|
|EUKYO
|22,44
|15.683.373
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.832,50
|10.364.170
|% 10,00
|
|TDGYO
|14,52
|246.386.274
|% 10,00
|
|UMPAS
|11,89
|8.378.649
|% -9,99
|
|SEGYO
|6,25
|257.382.808
|% -9,94
|
|BFREN
|12.990,00
|1.755.770.070
|% -9,92
|
|KARYE
|59,50
|231.128.161
|% -9,92
|
|VERUS
|279,25
|170.397.876
|% -9,63
|
|THYAO
|278,50
|12.089.486.971
|% -1,42
|
|TUPRS
|173,00
|8.706.501.528
|% 3,59
|
|EREGL
|48,32
|8.445.097.987
|% -1,63
|
|ISCTR
|27,38
|7.507.182.951
|% -1,65
|
|YKBNK
|23,80
|5.943.156.397
|% -0,25
|
|ZOREN
|6,08
|4.382.994.495
|% 4,65
|
|ISCTR
|27,38
|7.507.182.951
|% -1,65
|
|YKBNK
|23,80
|5.943.156.397
|% -0,25
|
|PETKM
|24,18
|5.605.882.061
|% -1,31
|
|AKFGY
|2,40
|552.481.589
|% -5,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8618
|30,8689
|% 0,10
|
|Euro
|33,2627
|33,2716
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,7378
|38,9321
|% -0,01
|
|Frank
|34,8579
|35,0679
|% -0,01
|
|Riyal
|8,2107
|8,2518
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|901,55
|903,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,19
|948,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,55
|83,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,98
|2.016,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CONSE
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 053 adet işlem
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17:58ALMAD
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17:57FZLGY
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 912, 857 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 9, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 141, 433.00 milyon TL de
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17:56KERVT
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 12.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 447, 983 adet işlem