***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
16.09.2021 10:57
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
06.09.2021 tarihinde Tescil edilen Yeni Şirket Merkez adresinin yer aldığı Esas Sözleşmemizin son güncellenmiş hali ekte yer almaktadır. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 06/09/2021 06/09/2021 10402
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964058
BIST
11:071.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.419
11:078,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0646
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,5947
En Düşük
8,5060
11:0710,1248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0659
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,1390
En Düşük
10,0237
11:07486,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,49
|Açılış
|: 486,01
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
487,20
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler11:07
|TEZOL
|18,44
|10.616.978
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|3.987.869
|% 9,95
|
|KLNMA
|23,98
|329.485
|% 8,31
|
|HURGZ
|2,37
|19.025.489
|% 6,28
|
|AKSA
|21,38
|34.546.303
|% 5,53
|
|NUGYO
|14,65
|18.541.685
|% -9,68
|
|ISKPL
|7,34
|119.789.430
|% -8,36
|
|COSMO
|9,76
|151.280
|% -8,01
|
|IHGZT
|1,08
|43.473.025
|% -6,90
|
|KTSKR
|67,35
|11.759.791
|% -6,59
|
|GARAN
|9,52
|392.623.557
|% 0,21
|
|THYAO
|12,62
|360.881.832
|% 1,20
|
|YEOTK
|52,70
|178.173.027
|% 1,74
|
|TUPRS
|109,50
|177.520.822
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,47
|158.159.067
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|158.159.067
|% 0,00
|
|GARAN
|9,52
|392.623.557
|% 0,21
|
|IHGZT
|1,08
|43.473.025
|% -6,90
|
|THYAO
|12,62
|360.881.832
|% 1,20
|
|PETKM
|6,29
|147.699.584
|% 1,94
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5874
|8,5904
|% 0,76
|
|Euro
|10,1186
|10,1248
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,8053
|11,8645
|% 0,73
|
|Frank
|9,2270
|9,2826
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2828
|2,2943
|% 0,75
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|7,96
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,39
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:19AKYHO
Yüzde 5.67 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 007, 295 adet işlem
-
11:18HURGZ
Yüzde 5.38 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 300, 686 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 1, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 2, 994.00 milyon TL de
-
11:17BASGZ
Yüzde 4.12 oranında artışla 25.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 691, 237 adet işlem
-
11:16HURGZ
Yüzde 6.28 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 889 adet işlem