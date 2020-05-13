***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
13.05.2020 18:10
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2020 - 31/03/2020 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844773
BIST
17:56100.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 707,88
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
17:566,9816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0164
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
17:567,5737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0207
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5651
17:56384,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,44
|Açılış
|: 384,59
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,62
|32.186.657
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.341.764
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.096.297
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|890.282
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.931
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.979.758
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|GEDIK
|18,99
|13.916.203
|% -8,53
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,82
|1.831.555.995
|% 5,11
|
|GARAN
|7,90
|620.736.867
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,47
|602.863.160
|% 3,35
|
|THYAO
|10,66
|584.417.777
|% 0,19
|
|ISFIN
|3,86
|540.575.333
|% 3,49
|
|KRDMD
|2,47
|602.863.160
|% 3,35
|
|EKGYO
|1,29
|201.746.524
|% -1,53
|
|YKBNK
|2,20
|313.377.873
|% 0,92
|
|ISFIN
|3,86
|540.575.333
|% 3,49
|
|ODAS
|1,86
|213.188.287
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5130
|8,5557
|% -0,46
|
|Frank
|7,1717
|7,2149
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8520
|1,8612
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|8,99
|
|Altın Gr.
|384
|384
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.515
|4,80
|
|Tam
|2.545
|2.581
|4,80
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|2,30
|
|Çeyrek
|621
|631
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|29,75
|29,75
|-0,23
|
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