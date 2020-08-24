***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
24.08.2020 22:18
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2020
Açıklamalar
01/01/2020 - 30/06/2020 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870972
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.106
18:057,3817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3817
En Düşük
7,3558
18:058,7104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7108
En Düşük
8,6716
18:05456,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,09
|Açılış
|: 456,62
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
465,09
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,40
|371.666.694
|% 10,00
|
|BFREN
|843,80
|23.892.161
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|9.548.196
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|4.246.554
|% 10,00
|
|PKENT
|715,00
|728.659
|% 10,00
|
|ORMA
|8,55
|486.320
|% -10,00
|
|ALKA
|13,72
|49.605.525
|% -6,79
|
|BURCE
|23,00
|2.973.141
|% -6,20
|
|SAYAS
|5,17
|7.804.247
|% -5,66
|
|GARFA
|11,63
|63.909.208
|% -5,60
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% -3,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3742
|7,3817
|% 0,06
|
|Euro
|8,6938
|8,7104
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,6088
|9,6570
|% 0,36
|
|Frank
|8,0584
|8,1070
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9612
|1,9710
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|0,34
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,60
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|45,55
|45,55
|0,05
|