***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.03.2020 18:41
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.625.000 -70.693 7.297.689 19.957 -6.063.057 -2.716.352 10.092.544 10.092.544
Transferler
-2.716.352 2.716.352
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.751 4.535.756 -746.367 3.786.638 3.786.638
Dönem Karı (Zararı)
-746.367 -746.367 -746.367
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.751 4.535.756 -4.533.005 -4.533.005
Sermaye Arttırımı
727.370 2.647.627 3.374.997 3.374.997
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -73.444 11.833.445 19.957 -8.779.409 -746.367 -17.254.179 -17.254.179
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.345 1.714.427 1.714.427
Transferler
-4.415.341 4.415.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.141 -743.578 -769.719 -769.719
Dönem Karı (Zararı)
-743.578 -743.578 -743.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.141 -26.141 -26.141
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -112.303 19.957 -13.219.365 -743.578 944.708 944.708
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
515.842 301.649
Dönem Karı (Zararı)
-743.578 -746.367
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56 -743.578 -746.367
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
510.938 134.608
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21,48 82.117 69.213
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-48.567 47.109
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -48.567 47.109
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
545.550 11.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 65.400 11.339
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
480.150 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.107 14.020
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 -21.619 -13.598
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 16.512 27.618
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -63.055 -7.073
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
748.482 913.408
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -220.076 -263.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.133.412 -2.077.192
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -19.417 -66.893
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -157.275 -509.154
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 644.951 3.275.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-633.113 553.856
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
515.842 301.649
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.641 -3.560.351
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 0 -3.519.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 3.414 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -10.055 -40.769
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-504.815 3.151.219
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.374.997
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
145.546 341.571
Kredilerden Nakit Girişleri
145.546 341.571
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-494.289 -565.349
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-494.289 -565.349
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-156.072 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.386 -107.483
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.386 -107.483
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 33.686 282.580
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 38.072 175.097
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 38.072 33.686
Ticari Alacaklar
6,9 650.918 398.787
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 650.918 398.787
Diğer Alacaklar
6,11 473.893 1.539.306
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,11 0 921.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 473.893 617.350
Stoklar
13 202.372 182.955
Peşin Ödenmiş Giderler
15 305.236 323.516
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 516 516
Diğer Dönen Varlıklar
17 53.051 67.457
ARA TOPLAM
1.724.058 2.546.223
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
53 519.802 519.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.243.860 3.066.025
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 4.871.571 4.871.571
Diğer Alacaklar
11 618.206 686.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 618.206 686.205
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.400.000 3.400.000
Maddi Duran Varlıklar
20 1.045.295 1.112.703
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.796.786 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.364.822 1.372.890
Ertelenmiş Vergi Varlığı
694.011 729.215
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.790.691 12.172.584
TOPLAM VARLIKLAR
16.034.551 15.238.609
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 276.637 547.289
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 1.122.372 961.048
Ticari Borçlar
6,9 597.185 776.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,9 0 10.371
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 597.185 765.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 957.535 806.675
Diğer Borçlar
6,11 8.371.131 7.726.180
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,11 8.371.131 7.726.180
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 586.988 358.503
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 239.046 778.896
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 239.046 778.896
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 668.428 506.359
ARA TOPLAM
12.819.322 12.461.029
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.819.322 12.461.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 1.928.939 527.640
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 219.929 121.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 219.929 121.015
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 121.653 227.285
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 0 187.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.270.521 1.063.153
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.089.843 13.524.182
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
944.708 1.714.427
Ödenmiş Sermaye
33 12.352.370 12.352.370
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 2.647.627 2.647.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -112.303 -86.162
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -112.303 -86.162
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -112.303 -86.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
33 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 19.957 19.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -13.219.365 -8.804.024
Net Dönem Karı veya Zararı
-743.578 -4.415.341
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
944.708 1.714.427
TOPLAM KAYNAKLAR
16.034.551 15.238.609
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 1.139.974 1.025.587
Satışların Maliyeti
45 -784.056 -694.324
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
355.918 331.263
BRÜT KAR (ZARAR)
355.918 331.263
Genel Yönetim Giderleri
48 -579.615 -621.150
Pazarlama Giderleri
48 -34.058 -195.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 782.429 85.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -969.857 -232.785
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-445.183 -633.175
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 39.780 31.200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-405.403 -601.975
Finansman Gelirleri
51 26.789 3.823
Finansman Giderleri
51 -428.019 -155.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-806.633 -753.440
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
63.055 7.073
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 63.055 7.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-743.578 -746.367
DÖNEM KARI (ZARARI)
-743.578 -746.367
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-743.578 -746.367
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 -0,06050000 -0,06220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26.141 -2.751
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -33.514 -3.439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 7.373 688
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 4.535.756
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 5.096.355
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
8 0 5.096.355
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 0 -560.599
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.141 4.533.005
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-769.719 3.786.638
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-769.719 3.786.638
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830552
BIST