***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.625.000 -70.693 7.297.689 19.957 -6.063.057 -2.716.352 10.092.544 10.092.544Transferler-2.716.352 2.716.352Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.751 4.535.756 -746.367 3.786.638 3.786.638Dönem Karı (Zararı)-746.367 -746.367 -746.367Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.751 4.535.756 -4.533.005 -4.533.005Sermaye Arttırımı727.370 2.647.627 3.374.997 3.374.997Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -73.444 11.833.445 19.957 -8.779.409 -746.367 -17.254.179 -17.254.179Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.345 1.714.427 1.714.427Transferler-4.415.341 4.415.341Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26.141 -743.578 -769.719 -769.719Dönem Karı (Zararı)-743.578 -743.578 -743.578Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.141 -26.141 -26.141Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -112.303 19.957 -13.219.365 -743.578 944.708 944.708Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI515.842 301.649Dönem Karı (Zararı)-743.578 -746.367Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)56 -743.578 -746.367Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler510.938 134.608Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21,48 82.117 69.213Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-48.567 47.109Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -48.567 47.109Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler545.550 11.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 65.400 11.339Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler480.150 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.107 14.020Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 -21.619 -13.598Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 16.512 27.618Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 -63.055 -7.073İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler748.482 913.408Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -220.076 -263.101Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.133.412 -2.077.192Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -19.417 -66.893Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -157.275 -509.154Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 644.951 3.275.892İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-633.113 553.856Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları515.842 301.649YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.641 -3.560.351Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları8 0 -3.519.582Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 3.414 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -10.055 -40.769FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-504.815 3.151.219Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.374.997Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri145.546 341.571Kredilerden Nakit Girişleri145.546 341.571Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-494.289 -565.349Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-494.289 -565.349Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-156.072 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.386 -107.483NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.386 -107.483DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 33.686 282.580DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 38.072 175.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 38.072 33.686Ticari Alacaklar6,9 650.918 398.787İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 650.918 398.787Diğer Alacaklar6,11 473.893 1.539.306İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,11 0 921.956İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 473.893 617.350Stoklar13 202.372 182.955Peşin Ödenmiş Giderler15 305.236 323.516Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 516 516Diğer Dönen Varlıklar17 53.051 67.457ARA TOPLAM1.724.058 2.546.223Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar53 519.802 519.802TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.243.860 3.066.025DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 4.871.571 4.871.571Diğer Alacaklar11 618.206 686.205İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 618.206 686.205Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 3.400.000 3.400.000Maddi Duran Varlıklar20 1.045.295 1.112.703Kullanım Hakkı Varlıkları1.796.786 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 1.364.822 1.372.890Ertelenmiş Vergi Varlığı694.011 729.215TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.790.691 12.172.584TOPLAM VARLIKLAR16.034.551 15.238.609KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 276.637 547.289Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 1.122.372 961.048Ticari Borçlar6,9 597.185 776.079İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,9 0 10.371İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 597.185 765.708Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 957.535 806.675Diğer Borçlar6,11 8.371.131 7.726.180İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,11 8.371.131 7.726.180Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28 586.988 358.503Kısa Vadeli Karşılıklar30 239.046 778.896Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 239.046 778.896Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 668.428 506.359ARA TOPLAM12.819.322 12.461.029Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.819.322 12.461.029UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 1.928.939 527.640Uzun Vadeli Karşılıklar30 219.929 121.015Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 219.929 121.015Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 121.653 227.285Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler32 0 187.213TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.270.521 1.063.153TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.089.843 13.524.182ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar944.708 1.714.427Ödenmiş Sermaye33 12.352.370 12.352.370Paylara İlişkin Primler (İskontolar)33 2.647.627 2.647.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33 -112.303 -86.162Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33 -112.303 -86.162Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33 -112.303 -86.162Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33 0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)33 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33 19.957 19.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -13.219.365 -8.804.024Net Dönem Karı veya Zararı-743.578 -4.415.341TOPLAM ÖZKAYNAKLAR944.708 1.714.427TOPLAM KAYNAKLAR16.034.551 15.238.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 1.139.974 1.025.587Satışların Maliyeti45 -784.056 -694.324TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)355.918 331.263BRÜT KAR (ZARAR)355.918 331.263Genel Yönetim Giderleri48 -579.615 -621.150Pazarlama Giderleri48 -34.058 -195.757Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 782.429 85.254Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -969.857 -232.785ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-445.183 -633.175Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 39.780 31.200Yatırım Faaliyetlerinden Giderler50 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-405.403 -601.975Finansman Gelirleri51 26.789 3.823Finansman Giderleri51 -428.019 -155.288SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-806.633 -753.440Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri63.055 7.073Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 63.055 7.073SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-743.578 -746.367DÖNEM KARI (ZARARI)-743.578 -746.367Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-743.578 -746.367Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 -0,06050000 -0,06220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-26.141 -2.751Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -33.514 -3.439Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 7.373 688Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 4.535.756Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 5.096.355Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)8 0 5.096.355Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 0 -560.599DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-26.141 4.533.005TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-769.719 3.786.638Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-769.719 3.786.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830552BIST