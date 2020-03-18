***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.03.2020 18:42
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.625.000 -70.693 7.297.689 19.957 -6.063.057 -2.716.352 10.092.544 10.092.544
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.6 -24.615 -24.615 -24.615
Transferler
-2.716.352 2.716.352
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33,52,56 -767 -7.297.689 -3.184.730 -10.483.186 -10.483.186
Dönem Karı (Zararı)
-3.184.730 -3.184.730 -3.184.730
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-767 -7.297.689 -7.298.456 -7.298.456
Sermaye Arttırımı
727.370 2.647.627
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -71.460 19.957 -8.804.024 -3.184.730 2.959.740 2.959.740
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427
Transferler
-4.415.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33,52,56 22.253 810.023 832.276 832.276
Dönem Karı (Zararı)
810.023 810.023 810.023
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.253 22.253 22.253
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -63.909 19.957 -13.219.365 810.023 2.546.703 2.546.703
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.952.401 -979.734
Dönem Karı (Zararı)
810.023 -3.184.730
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56 810.023 -3.184.730
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-617.734 226.919
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21,48 242.147 223.167
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
253.919 253.919
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 253.919 253.919
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-433.361 7.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 106.489 29.586
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 -480.150 -21.668
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30 -59.700 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-43.637 -8.844
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 27.237 -38.911
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -70.874 30.067
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -288.411 -245.530
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 -348.391 -3.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.144.690 1.986.175
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -261.085 -167.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -780.274 -2.743.414
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 123.709 -38.156
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -313.677 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 76.886 -616.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 471.635 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.138.780 4.668.885
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
28 -93.378 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-229.726 882.941
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.952.401 -971.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
30 0 -8.098
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.830.938 -1.574.891
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -1.099.398 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 3.544.350 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 24.754 -1.583.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -10.055 8.417
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53 371.287 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-868.129 2.658.120
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.374.997
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.201 847.781
Kredilerden Nakit Girişleri
22,23,25 54.201 847.781
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-568.922 -1.564.658
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22,23,25 -568.922 -1.564.658
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-353.408 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.408 103.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.408 103.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 33.686 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 44.094 103.495
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 44.094 33.686
Finansal Yatırımlar
0 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
30 0 0
Ticari Alacaklar
476.827 398.787
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 476.827 398.787
Diğer Alacaklar
3.114.250 1.539.306
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.928.388 921.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 185.862 617.350
Stoklar
13 62.108 182.955
Peşin Ödenmiş Giderler
15 637.193 323.516
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 516 516
Diğer Dönen Varlıklar
17 152.169 67.457
ARA TOPLAM
4.487.157 2.546.223
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
53 148.515 519.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.635.672 3.066.025
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 1.327.221 4.871.571
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35 0 0
Diğer Alacaklar
0 686.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 686.205
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.400.000 3.400.000
Maddi Duran Varlıklar
20 964.520 1.112.703
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.903.211 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 2.452.498 1.372.890
Şerefiye
3 1.099.398 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.353.100 1.372.890
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 786.451 729.215
Diğer Duran Varlıklar
19 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.833.901 12.172.584
TOPLAM VARLIKLAR
15.469.573 15.238.609
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 517.868 547.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
517.868 547.289
Banka Kredileri
102.246 547.289
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
415.622 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 811.645 961.048
Ticari Borçlar
880.202 776.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 10.371
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 880.202 765.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 1.278.310 806.675
Diğer Borçlar
6.308.612 7.726.180
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 5.641.124 7.726.180
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 667.488 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 265.125 358.503
Kısa Vadeli Karşılıklar
239.046 778.896
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 239.046 778.896
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 761.403 506.359
ARA TOPLAM
11.062.211 12.461.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.062.211 12.461.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 1.576.189 527.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.576.189 527.640
Banka Kredileri
25 0 527.640
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.576.189 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
30 198.974 121.015
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 0 227.285
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 85.496 187.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.860.659 1.063.153
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.922.870 13.524.182
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.546.703 1.714.427
Ödenmiş Sermaye
12.352.370 12.352.370
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.647.627 2.647.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.909 -86.162
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.909 -86.162
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.909 -86.162
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 19.957 19.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -13.219.365 -8.804.024
Net Dönem Karı veya Zararı
56 810.023 -4.415.341
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.546.703 1.714.427
TOPLAM KAYNAKLAR
15.469.573 15.238.609
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 3.051.760 3.943.761 697.058 848.080
Satışların Maliyeti
45 -2.290.629 -2.220.340 -541.071 -687.537
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
761.131 1.723.421 155.987 160.543
BRÜT KAR (ZARAR)
761.131 1.723.421 155.987 160.543
Genel Yönetim Giderleri
48 -1.692.380 -1.954.885 -591.200 -642.977
Pazarlama Giderleri
48 -3.632 -135.529 10.072 -11.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 942.011 331.824 39.214 53.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -1.022.744 -817.145 173.207 -321.789
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.015.614 -852.314 -212.720 -762.441
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 3.987.595 97.397 383.191 34.924
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -1.679.154 -1.936.274 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.292.827 -2.691.191 170.471 -727.517
Finansman Gelirleri
51 434.997 98.221 186.102 94.398
Finansman Giderleri
51 -1.206.212 -837.290 -364.646 -450.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
521.612 -3.430.260 -8.073 -1.083.748
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
288.411 245.530 -14.758 49.696
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 288.411 245.530 -14.758 49.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
810.023 -3.184.730 -22.831 -1.034.052
DÖNEM KARI (ZARARI)
810.023 -3.184.730 -22.831 -1.034.052
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
810.023 -3.184.730 -22.831 -1.034.052
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,06560000 -0,25780000 -0,00190000 -0,34940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.253 -767 -20.076 3.923
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 28.530 -959 -25.738 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.277 192 5.662 -980
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
52 -6.277 192 5.662 -980
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.494.446 -7.297.689 -1.494.446 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.679.153 -8.199.650 -1.679.153 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
52 -1.679.153 -8.199.650 -1.679.153 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
184.707 901.961 184.707 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
52 184.707 901.961 184.707 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.472.193 -7.298.456 -1.514.522 3.923
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-662.170 -10.483.186 -1.537.353 -1.030.129
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-662.170 -10.483.186 -1.537.353 -1.030.129
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830556
BIST