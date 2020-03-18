***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.625.000 -70.693 7.297.689 19.957 -6.063.057 -2.716.352 10.092.544 10.092.544Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.6 -24.615 -24.615 -24.615Transferler-2.716.352 2.716.352Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33,52,56 -767 -7.297.689 -3.184.730 -10.483.186 -10.483.186Dönem Karı (Zararı)-3.184.730 -3.184.730 -3.184.730Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-767 -7.297.689 -7.298.456 -7.298.456Sermaye Arttırımı727.370 2.647.627Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -71.460 19.957 -8.804.024 -3.184.730 2.959.740 2.959.740Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427Transferler-4.415.341Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33,52,56 22.253 810.023 832.276 832.276Dönem Karı (Zararı)810.023 810.023 810.023Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)22.253 22.253 22.253Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -63.909 19.957 -13.219.365 810.023 2.546.703 2.546.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.952.401 -979.734Dönem Karı (Zararı)810.023 -3.184.730Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)56 810.023 -3.184.730Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-617.734 226.919Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21,48 242.147 223.167Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler253.919 253.919Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 253.919 253.919Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-433.361 7.918Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 106.489 29.586Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 -480.150 -21.668Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler30 -59.700 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-43.637 -8.844Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 27.237 -38.911Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 -70.874 30.067Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 -288.411 -245.530Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler50 -348.391 -3.711İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.144.690 1.986.175Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -261.085 -167.991Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -780.274 -2.743.414Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 123.709 -38.156Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -313.677 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 76.886 -616.090Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 471.635 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.138.780 4.668.885Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)28 -93.378 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-229.726 882.941Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.952.401 -971.636Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler30 0 -8.098YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.830.938 -1.574.891Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 -1.099.398 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları8 3.544.350 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 24.754 -1.583.308Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -10.055 8.417Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri53 371.287 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-868.129 2.658.120Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.374.997Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri54.201 847.781Kredilerden Nakit Girişleri22,23,25 54.201 847.781Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-568.922 -1.564.658Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları22,23,25 -568.922 -1.564.658Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-353.408 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.408 103.495NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.408 103.495DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 33.686 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 44.094 103.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 44.094 33.686Finansal Yatırımlar0 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri30 0 0Ticari Alacaklar476.827 398.787İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 476.827 398.787Diğer Alacaklar3.114.250 1.539.306İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.928.388 921.956İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 185.862 617.350Stoklar13 62.108 182.955Peşin Ödenmiş Giderler15 637.193 323.516Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 516 516Diğer Dönen Varlıklar17 152.169 67.457ARA TOPLAM4.487.157 2.546.223Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar53 148.515 519.802TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.635.672 3.066.025DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.327.221 4.871.571Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar35 0 0Diğer Alacaklar0 686.205İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 686.205Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 3.400.000 3.400.000Maddi Duran Varlıklar20 964.520 1.112.703Kullanım Hakkı Varlıkları1.903.211 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 2.452.498 1.372.890Şerefiye3 1.099.398 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.353.100 1.372.890Peşin Ödenmiş Giderler10 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı28 786.451 729.215Diğer Duran Varlıklar19 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.833.901 12.172.584TOPLAM VARLIKLAR15.469.573 15.238.609KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 517.868 547.289İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar517.868 547.289Banka Kredileri102.246 547.289Kiralama İşlemlerinden Borçlar415.622 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 811.645 961.048Ticari Borçlar880.202 776.079İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 10.371İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 880.202 765.708Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 1.278.310 806.675Diğer Borçlar6.308.612 7.726.180İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 5.641.124 7.726.180İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 667.488 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28 265.125 358.503Kısa Vadeli Karşılıklar239.046 778.896Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 239.046 778.896Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 761.403 506.359ARA TOPLAM11.062.211 12.461.029TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.062.211 12.461.029UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 1.576.189 527.640İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.576.189 527.640Banka Kredileri25 0 527.640Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.576.189 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar30 198.974 121.015Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 0 227.285Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler32 85.496 187.213TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.860.659 1.063.153TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.922.870 13.524.182ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.546.703 1.714.427Ödenmiş Sermaye12.352.370 12.352.370Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.647.627 2.647.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-63.909 -86.162Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.909 -86.162Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.909 -86.162Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33 19.957 19.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -13.219.365 -8.804.024Net Dönem Karı veya Zararı56 810.023 -4.415.341TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.546.703 1.714.427TOPLAM KAYNAKLAR15.469.573 15.238.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 3.051.760 3.943.761 697.058 848.080Satışların Maliyeti45 -2.290.629 -2.220.340 -541.071 -687.537TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)761.131 1.723.421 155.987 160.543BRÜT KAR (ZARAR)761.131 1.723.421 155.987 160.543Genel Yönetim Giderleri48 -1.692.380 -1.954.885 -591.200 -642.977Pazarlama Giderleri48 -3.632 -135.529 10.072 -11.385Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 942.011 331.824 39.214 53.167Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -1.022.744 -817.145 173.207 -321.789ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.015.614 -852.314 -212.720 -762.441Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 3.987.595 97.397 383.191 34.924Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -1.679.154 -1.936.274 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.292.827 -2.691.191 170.471 -727.517Finansman Gelirleri51 434.997 98.221 186.102 94.398Finansman Giderleri51 -1.206.212 -837.290 -364.646 -450.629SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)521.612 -3.430.260 -8.073 -1.083.748Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri288.411 245.530 -14.758 49.696Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 288.411 245.530 -14.758 49.696SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)810.023 -3.184.730 -22.831 -1.034.052DÖNEM KARI (ZARARI)810.023 -3.184.730 -22.831 -1.034.052Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları810.023 -3.184.730 -22.831 -1.034.052Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,06560000 -0,25780000 -0,00190000 -0,34940000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar22.253 -767 -20.076 3.923Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 28.530 -959 -25.738 4.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.277 192 5.662 -980Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi52 -6.277 192 5.662 -980Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.494.446 -7.297.689 -1.494.446 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.679.153 -8.199.650 -1.679.153 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)52 -1.679.153 -8.199.650 -1.679.153 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler184.707 901.961 184.707 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi52 184.707 901.961 184.707 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.472.193 -7.298.456 -1.514.522 3.923TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-662.170 -10.483.186 -1.537.353 -1.030.129Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-662.170 -10.483.186 -1.537.353 -1.030.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830556BIST