***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427Transferler-4.415.341 4.415.341Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35 42.329 832.854 875.183 875.183Dönem Karı (Zararı)832.854 832.854 832.854Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)42.329 42.329 42.329Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -43.833 19.957 -13.219.365 832.854 2.589.610 2.589.610Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456Transferler-202.928 202.928Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35 53.159 -374.204 -321.045 -321.045Dönem Karı (Zararı)-374.204 -374.204 -374.204Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)53.159 53.159 53.159Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -36.046 19.957 -13.422.293 -374.204 1.187.411 1.187.411Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-727.390 -2.989.278Dönem Karı (Zararı)-374.204 832.854Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)57 -374.204 832.854Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler150.413 202.052Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21,48,49 111.173 162.677Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -112.040Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 -112.040Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler104.588 574.195Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 125.695 94.045Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 -21.107 480.150Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.086 -119.611Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 8.371 -21.619Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 -6.285 -97.992Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler55 17.163 -303.169Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler51 -84.597 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-441.462 -4.024.184Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 33.627 8.280Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 617.505 -1.632.619Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 41.139 94.945Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -72.874 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -128.622 -92.184Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 186.842 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.838.305 -1.902.056Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)28 342.267 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler376.959 -500.550Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-665.253 -2.989.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler30 -62.137 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI999.797 3.537.731Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde E 1.465.526Uzun Vadeli Karşılıklar187.632 192.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 187.632 192.227Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33 63.700 61.230TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.369.530 1.718.983TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.869.437 10.745.529ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.187.411 1.508.456Ödenmiş Sermaye34 12.352.370 12.352.370Paylara İlişkin Primler (İskontolar)34 2.647.627 2.647.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-36.046 -89.205Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.046 -89.205Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -36.046 -89.205Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 19.957 19.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 -13.422.293 -13.219.365Net Dönem Karı veya Zararı57 -374.204 -202.928TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.187.411 1.508.456TOPLAM KAYNAKLAR10.056.848 12.253.985Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat45 913.144 2.354.702 382.979 1.214.728Satışların Maliyeti46 -850.670 -1.749.558 -343.770 -965.502TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)62.474 605.144 39.209 249.226BRÜT KAR (ZARAR)62.474 605.144 39.209 249.226Genel Yönetim Giderleri48 -1.188.891 -1.101.180 -475.486 -521.565Pazarlama Giderleri48 -1.450 -13.704 130.935 20.354Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler50 1.065.015 902.797 690.906 120.368Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler50 -184.286 -1.195.951 -116.482 -226.094ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-247.138 -802.894 269.082 -357.711Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler51 153.597 3.604.404 -2.079.783 3.564.624Yatırım Faaliyetlerinden Giderler51 0 -1.679.154 0 -1.679.154FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-93.541 1.122.356 -1.810.701 1.527.759Finansman Gelirleri52 0 248.895 0 222.106Finansman Giderleri52 -263.500 -841.566 -21.146 -413.547SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-357.041 529.685 -1.831.847 1.336.318Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.163 303.169 194.243 240.114Dönem Vergi (Gideri) Geliri55 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri55 -17.163 303.169 194.243 240.114SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-374.204 832.854 -1.637.604 1.576.432DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-374.204 832.854 -1.637.604 1.576.432Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-374.204 832.854 -1.637.604 1.576.432Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 57 -0,03040000 0,06750000 -0,13300000 0,12800000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar53.159 42.329 -4.032 68.470Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)53 68.153 54.268 -5.168 87.782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler53 -14.994 -11.939 1.136 -19.312Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.159 42.329 -4.032 68.470TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-321.045 875.183 -1.641.636 1.644.902Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-321.045 875.183 -1.641.636 1.644.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870166BIST